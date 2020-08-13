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嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象

【明報專訊】美國海關及邊境保衛局日前規定香港出口到美國的商品，9月25日後不可再標來源地為「香港」，必須標為「中國」。經營6年、標榜「Made in Hong Kong」的本地機械表品牌EONIQ創辦人黎鈞國於社交網站表示心灰意冷，又稱疫情下經濟轉差，原打算聯同其他本地品牌合作以「香港製造」推廣，現時卻不得不質疑香港品牌還有何價值。

疫情轉戰網購 逾半美國訂單

2014年成立的EONIQ主打個人化機械表設計，買家可在網站按個人喜好挑選機芯、表殼、表盤、表帶，甚至分針秒針，組裝成獨特腕表。EONIQ市場總監李心儒向本報表示，疫情期間不少人轉往網上購物，公司今年投放資源網上營銷，發展歐美市場，現時有一半以上的訂單來自美國。

答客貨從港來 被質疑「即是中國」

李心儒說，自美國上月中止香港特殊待遇地位，數星期前已開始收到客戶查詢，問表款從何寄出，回應「香港」時更被質疑「即是中國吧？」，又稱外國客對香港的態度已與以往不同，而現時更強制要求標示產品來源地為「中國」，感到被大潑冷水，「當別人已不將香港品牌當作一回事，是否還值得再繼續做下去？」

目前EONIQ寄出的包裹有寫明香港地址，EONIQ創辦人黎鈞國估計，當下月規定生效後，出口到美國貨品經過海關會被貼上「Made in China」貼紙，影響形象。黎鈞國又說，若貨品直接向消費者銷售（D2C），每張單不過800美元則不受稅項影響，但變相無法開拓以分銷渠道大量銷售，進一步影響市場開發。

明報記者 林穎茵

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