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中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通

【明報專訊】全球共32億人有燒香習俗，拜神燒香亦是華人傳統習俗，但燒香過程會釋放出大量懸浮粒子、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮及多種揮發性有機化合物，是室內空氣污染的元兇。中大醫學院腦神經科的研究團隊發現，長者長期於室內燒香會損害大腦功能及削弱認知能力，呼籲減少在室內燒香，或在燒香時保持空氣流通。

與血管疾病有交互作用 削認知力

中大團隊進行3年的追蹤研究，向156名有室內燒香習慣的長者和359名沒有燒香習慣的長者進行認知能力測試。結果發現，有室內燒香習慣的長者，在認知表現方面，包括整體認知能力、思考能力、視覺空間能力和記憶力4方面，明顯較差；大腦區域之間功能連結較少。研究亦發現，燒香與血管疾病及相關風險因素，如糖尿病、高血脂及腦小血管病變，產生交互作用，削弱認知能力。

中大醫學院內科及藥物治療學系腦神經科研究助理教授、臨牀心理學家黃沛霖稱，有研究已指出，燒香產生的空氣污染物除增加心血管疾病風險，亦會加速腦部退化、增加患上阿茲海默症及血管性認知障礙風險，是次研究進一步提供實證顯示長期室內燒香會損害長者的腦部功能。研究結論指出，全球有32億人有燒香的習俗，認為結果對公共衛生具有潛在的深遠影響。

是次研究未有記錄長者在家燒香的確實習慣，例如香的種類、一日燒多少香、室內空氣流通情况、空氣污染指數等，室內燒香與認知能力及大腦的改變之間的確切機制，仍有待研究。

觀察性研究 未記錄燒香確實習慣

黃沛霖表示，是次為「觀察性研究」，雖沒詳細記錄燒香數量，但研究過程已排除其他因素的關係，如年紀、室外空氣質素等；他說，研究確立室內燒香對認知和大腦健康有風險，呼籲大眾減少在室內燒香、燒香時須保持空氣流通、或以其他方式替代燒香。

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