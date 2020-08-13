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租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費

【明報專訊】政府委任的劏房租務管制研究工作小組，昨起一連三日與30多個關注團體舉行視像會議，收集意見。小組主席梁永祥說，小組成員早前到訪劏房戶，發現居住環境不理想，有老鼠和木蝨；業主與租戶之間大部分沒簽約，租金未有因應疫情下調，認為雙方議價能力不對等；另部分業主向租戶加收水電費，但礙於小組無權執法，只能研究並向政府提出建議，現階段只能呼籲業主盡快糾正。

鼠蝨橫行 一地舖分兩層間十數單位

梁永祥稱小組自4月成立以來已召開多次會議，成員早前到訪9個地區，包括觀塘、葵涌、荃灣、佐敦、屯門、太子、旺角、深水埗及長沙灣的劏房、板間房及天台屋等住戶，發現居住環境有老鼠、木蝨，亦有滲水和僭建等情况。

小組成員兼公屋聯會總幹事招國偉有到訪屯門的寮屋、觀塘劏房及深水埗位於9樓的天台屋等，較深刻是觀塘的劏房，由一地舖分割成上下兩層，再間成10多個單位，環境很狹窄，有單位只有約40呎，住客為單身漢，廚廁及牀全擠在一狹小空間，成員探訪時轉身也難。招指其實所有劏房環境都欠佳，「只是有瓦遮頭，好過露宿」。

梁永祥亦稱，小組發現部分業主向租戶加收水電費，強調是違法行為，惟小組並非執法部門，只能提醒業主不應在「唔知、唔明」情况下誤墮法網。水務署回應稱一直積極跟進劏房租戶被濫收水費問題，過去一年主動巡查16次，然而租戶不願舉報。中電表示，2017至2019年共接到4宗轉售電力投訴，但無證據顯示當中有此情况；港燈稱過去3年沒收到有關劏房轉售電力的投訴。

關注組：租戶憂逼遷 不敢舉報業主

全港關注劏房平台組織幹事范啟妍說，劏房租戶普遍是基層，業主往往以單位供不應求原因拒絕減租，租戶擔心遭逼遷，不敢舉報業主濫收水電費及沒簽租約；促請小組向政府提出租管外，亦應保障租住權益，「不少租戶因沒簽租約，業主一聲通知就要在極短時間內搬走」。

梁永祥稱小組工作進度受疫情影響，未能到海外考察，會改以網上調查代替，強調不會因疫情拖慢進度，希望如期在明年上半年向政府交報告，分析、總結劏房租務管制的可能及可行方向。

相關字詞﹕劏房租務管制研究工作小組

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