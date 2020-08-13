遂家人願進杏林 尖子棄醫念商

醫科生被視為「天之驕子」，羡煞不少家長及學生。去年文憑試考取最佳5科33分、成為醫科生的張天穎，卻感自己「行錯路」。她說父親是傳統男人，吝嗇稱讚她，兒時常因功課問題被父親責罵。因為父親嚴厲管教，她對自己要求愈來愈高，盼有天獲嚴父讚賞。

雙親冀女兒日後考取專業，過穩定生活，由張天穎中三起為其決定未來要讀醫，原有意高中選修音樂的她，亦因父親一句「興趣不能當職業」而放棄。後來她曾表明無意走進杏林，但家人依然勸她向醫科進發。既然意願不被尊重，她亦無意再發掘個人興趣，「不太知道自己想做什麼，整個高中只有讀書」。

壓力巨大飲食失調

直至中五，受感情及家人問題困擾之際，學業壓力成為壓垮張天穎的「最後一根稻草」，她出現厭食問題，一年間只吃雞蛋、芋絲等，每餐都要計算卡路里，一旦吸收「過多」，便馬上做運動，體重驟降至99磅。其飲食失調至文憑試前數月轉為暴食，一小時內可將炒麵、饅頭、湯圓、炒飯等統統塞進肚裏，「吃完像有身孕」，體重反彈40多磅。文憑試期間問題持續，惟當時將考試放首位的她只能抑壓情緒，「食就照食，書就照溫」。

先斬後奏退學 父女冷戰數月和解

抱着「不要浪費分數」的心態入讀醫學院，她才認清自己對醫科無熱誠，亦非其喜歡的事，與同學格格不入。加上升大學前的暑假接觸商科活動，發現商界不少人將興趣轉為職業，首學期花不少時間旁聽商科課堂的她，今年2月「先斬後奏」申請退學，「放棄讀醫我是要求（家人）原諒，非要求允許」，並向父親寫信，坦白志向及情緒問題。

張父與女兒冷戰數月，終主動與女兒和解。張天穎覺得，父親較以前體諒自己，亦支持她轉讀商科，父女關係反而改善。飽受情緒困擾，張天穎明白箇中使人難受之處，未來她盼運用商科知識，成立組織協助有情緒問題的同路人。

明報記者 黃焯謙