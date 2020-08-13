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聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位

【明報專訊】大學聯招（JUPAS）今日放榜。中六生人數連年下跌，今屆41,664人申請JUPAS，較去年少2749人。據考評局資料，今年18,572名日校考生考獲「33222」（4核心科目及1科選修科），符合入大學門檻。大學聯招處公布，有15,642人經JUPAS獲派8間資助大學及公開大學的學士，意味至少2930名達標日校考生落空八大及公大。

41,664名JUPAS申請人之中，23,563人（57%）「有offer」（獲取錄資格），其中15,642人獲8間資助大學及公大的學士取錄。學友社學生輔導顧問吳寶城稱，近3000名「33222」日校學生未有八大、公大學士學位，不代表他們沒有學士讀，亦不代表有學位不足問題等，他們可能獲自資院校取錄，入讀「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）學士。

今年有7名中學文憑試（DSE）狀元，港大內外全科醫學士包攬當中3人，據各人所屬中學回覆，他們為聖保羅男女中學盧曉晴、香港華仁書院洪臻、皇仁書院吳浩渝 。中大取錄一名狀元入讀理學，為來自聖保羅男女中學的黃摯毅。

其他狀元則赴海外升學。拔萃女書院確認該校兩名「超級狀元」中，羅穎賢將赴英國牛津大學讀英語與文學，莊恩盈則入讀英國劍橋大學人類、社會與政治科學。聖保羅男女中學的「超級狀元」林綽宏早前透露計劃往英國劍橋大學修讀工程系，惟昨未回覆確認。

中大環球醫學連續7年中位數最高分

各大學昨分別公布收生成績。中大稱，醫學（環球醫學領袖培訓專修）錄取36名考生，自推出以來連續7年成為全港收生成績中位數最高分的學科；又指以個別考生最佳5科成績計算，中大多達19個課程或專修範圍取錄了達34分或以上的考生。

港大稱，繼續囊括最多文憑試尖子，以最佳6科，全港平均成績達5*級的考生中，港大取錄了45%，屬全港院校之冠；又指「今年港大摘星超過6,000顆，數量是眾校之首」。

自資院校續可申請 個別課程額滿

自資院校繼續接受申請（見表），據部分院校回覆及校網顯示，個別課程已額滿，包括樹仁大學社工系、東華學院護理學高級文憑、浸大持續教育學院護理學學士。

相關字詞﹕大學聯招 中學文憑試 放榜

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