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白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色

【明報專訊】人大常委會前日公布第六屆立法會將繼續履行職責，以處理本港立法會「真空期」。港區人大代表、行會成員葉國謙昨表示，人大決定帶來最小的震動，但做法不符《基本法》第69條規定，即每屆立法會任期為4年。港大法律學院首席講師張達明形容，這次是以「中國特色的法律制度，處理香港問題」，但認為常委會擁有《基本法》的解釋權，故決定不容挑戰。

葉國謙：延任議員再宣誓「講不通」

葉國謙昨在港台節目《千禧年代》中表示，人大沒有解釋基本法第69條的規定，第六屆議會的任期實際上變成5年。根據《中華人民共和國憲法》第31條訂明，「在特別行政區內實行的制度按照具體情况由全國人民代表大會以法律規定」，葉稱可憑此法例處理基本法沒有料想的情况。另外，葉說，每屆議員只宣誓一次，延任議員再次宣誓是「講不通」。

「它就是法律」 張達明料決定不容挑戰

張達明在同一節目，以香港普通法的角度看，基本法已將立法會任期寫得很清楚，認為今次人大決定具中國法律的特色，而人大常委會擁有基本法解釋權，當行使權力的中心到達人大常委會層面，「基本上（人大常委會）它就是法律，按道理邏輯來說，在中國法制來說不是一個問題」，故認為決定不容挑戰。

特首林鄭月娥昨發稿強調，人大常委會決定是根據《憲法》和《基本法》有關規定，為特區政府正常施政和香港社會有序運行提供憲制依據和堅實的法律基礎，其權威及必要是毋庸置疑。

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