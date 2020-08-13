建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票

黃國健：首次大會10月召開

工聯會黃國健表示，首次財委會可能會提早召開，但時間未落實，或需立法會主席梁君彥和財會主席商量；另外，他透露梁君彥與林鄭前日取得共識，第一次大會將如常在10月召開。工聯會麥美娟會面後稱，會上主要是向林鄭表達意見，對方無具體打算，相信她聆聽意見後會計劃未來一年會期工作。麥亦期望政府做好社區普及病毒檢測，可方便日後推行「健康碼」，令香港經濟有序恢復。

民建聯主席李慧琼在會面後表示，向特首表達認為現時要抓緊做防疫抗疫工作，認為政府在每區推行普及病毒檢測時，要有專業醫療人員為市民採樣。他們又要求特首公布如何使用第二輪抗疫基金的餘款，並適時推出第三輪基金，提供失業援助。

經民聯主席盧偉國稱，該黨向林鄭提出在第三輪基金推出失業補助計劃，為失業者提供6個月、每個月不少於8000元的資助。自由黨黨魁鍾國斌表示，該黨建議政府為全港30萬間中小企，提供每月最多3萬元租金補貼和2厘利息補貼，避免出現結業及裁員潮。

葉劉籲未來一年處理選舉安排

新民黨主席葉劉淑儀表示，會上林鄭解釋港府會如何跟進人大的決定。葉劉表示抗疫是來年最迫切工作，如可考慮推出第三輪防疫抗疫基金等。她又認為，政府應利用未來一年處理有關選舉的安排，例如3萬多名選舉工作人員預先投票等。