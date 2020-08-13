鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會

稱倘杯葛所有選舉 熱血公民會參與

據了解，泛民各政黨至今未有決定，料政府將第六屆立法會繼續履行職責的安排刊憲後，會在開會商討。

鄭松泰向本報稱，現時全體議員延任一年，未見附加條件，對第六屆立法會民意授權影響不大。至於「總辭」，鄭松泰稱目前中美已達備戰狀態，「議會總辭如何喚起國際關注？現時已遠離這效果，如要總辭，應在DQ時就總辭」；他稱如反對派杯葛日後所有選舉，熱血公民會參與，否則「延任就延任囉」。

梁：中共有意分化 留守平台發聲

梁家傑接受本報查詢時稱，現時在限聚令下，難以舉行大型群眾抗爭運動，若連議會平台都棄守，「未來一年，為民主運動出力的『食力點』在哪裏？」他認為議會起碼有發言平台，如政府要推行大灣區投票、長者「關愛隊」等法例，即使未能阻止，「起碼可據理力爭，將你的道理鋪陳在香港、世界面前」。梁家傑稱今次中共有意出招分化，冀民主派可「齊上齊落」，但亦表示尚有時間，毋須在三兩日之間下決定。他稱該黨5名議員仍「搲緊頭」，其言論不代表他們。

民主黨林卓廷稱，要多聽民意，延任或離開要視乎他們在運動未來的角色，以及如何可幫助市民及香港民主長遠發展，這些是最重要考慮。

黃國健：若搗亂則唔嚟好過嚟

全國政協副主席、前特首梁振英接受《新華社》訪問時稱，冀留任議員不論政治立場，都根據《基本法》要求，切實履行職責、使命，應配合特區政府抗疫，亦要推動經濟盡快恢復正常運作。

建制派呼籲民主派若留任應做好民生工作，工聯會黃國健稱，希望反對派議員專注民生工作，但若「搗亂、拖後腿」等，市民都會認為「唔嚟好過嚟」。

民建聯主席李慧琼期望民主派不要「盲目杯葛」，否則是政治操作。她認為，參選初心都是打算進入議會，應好好利用這一年時間。她又稱，去年內會正副主席都是建制派，有信心今年內會選主席時不會被拖延，不希望反對派議員盲目拖垮議會運作。