96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上

五旬師奶「孭到腰痠背痛」

香港文職及專業人員總會婦女事務委員會8月初用網上問卷訪問1503名21至60歲女性，當中六成為雙職，即同時有全職或兼職，並為家庭照顧者。96%受訪者對在疫下採購及買餸感擔心，當中47%表示街市人流擠迫最令人憂慮，亦有一成半人擔心接觸錢幣有感染風險。

調查指72.9%受訪者稱疫下有照顧家人的壓力，主因為「與家人有摩擦」及「照顧長者有困難」。同時約73.5%人稱缺乏正常社交生活而構成壓力。香港文職及專業人員總會監事長郭偉強解釋，婦女缺乏機會與朋友見面分享生活困難，加上晚間禁堂食，令婦女增添每晚煮食的壓力。

50多歲的謝太育有22歲及13歲的兒子。她說疫情加上暑假，兒子常留家，但不願讓他們幫忙買餸，因擔心他們染疫；為減少外出，謝太由每日買餸減至一周2、3次，每次「孭到腰痠背痛」。她說兩名兒子長期在家不免有摩擦，即使「日對夜對」，但兒子只願打機，沒跟父母交流，「見到都幾激心」。

另外，王太與丈夫昨帶同兩歲女兒外出買餸。她說常去的紅磡街市爆疫，要多走5分鐘到附近超市，由於家中沒人照顧女兒，外出要帶着她，「特意買個面罩給她」。她說疫情下最大壓力是女兒常「扭計」要到公園，即使解釋外面危險，她也不明白；丈夫則暫失業，可幫忙分擔家務。

郭偉強認為政府應加密清洗街市，事後貼告示讓市民知悉，亦應提供電子支付及限制街市人流。該會委員譚美普建議在疫情穩定時設「健康碼」，對有健康碼的市民放寬限聚令人數，令婦女有機會社交。

（疫情第三波）