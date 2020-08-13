自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的

促先驗入院病人醫護外傭

政府至昨日在多區共派發約2.7萬份採樣套裝供市民免費驗病毒，收回約2萬份，華昇診斷中心已化驗約8000個樣本，未有呈陽性。至於孕婦檢測，至昨有432名孕婦領取咽拭子採樣套裝，收回245個樣本，華昇驗了120個樣本，亦未有陽性。

何栢良昨在商台稱全民檢測漫無目的，不是好的策略，預計驗出的陽性比例很低。他認為，若有能力做多些測試，應針對特定群組，例如近期多間醫院有隱性病人入院後確診，可為所有入院病人檢測，醫護亦應如院舍員工一樣定期檢測。他又說，近期部分個案涉及外傭，而全港有數以千計外傭住在宿舍，可加快為這批外傭做檢測。他說，2018/19年有184萬人次出院及死亡，如全部人出院要驗，即平均每日約5000人，而公院醫護及專職醫療人員共約4萬人，若每7日驗4萬個樣本，當局與私營化驗所合作應可負擔。

何又說，近日確診下降，但情况未樂觀，因仍有很大比例的個案源頭不明。至於醫院內爆發，他認為政府的「口罩令」應涵蓋醫院範圍，若在醫院內不戴口罩而沒合理辯解，當局可檢控。

（疫情第三波）