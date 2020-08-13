自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的

【明報專訊】民政事務總署昨繼續在多區派發供市民自行撩喉嚨的咽拭子採樣套裝讓市民驗病毒，檢測範圍昨擴至黃大仙竹園北邨和大角嘴大同新邨等，累計驗了8000個樣本，未發現呈陽性。政府即將推出全民自願檢測，如何收集樣本等細節未公布，港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，全民檢測「漫無目的」，料陽性比例低，認為應加快檢測特定群組如入院病人、醫護及外傭等。
促先驗入院病人醫護外傭
政府至昨日在多區共派發約2.7萬份採樣套裝供市民免費驗病毒，收回約2萬份，華昇診斷中心已化驗約8000個樣本，未有呈陽性。至於孕婦檢測，至昨有432名孕婦領取咽拭子採樣套裝，收回245個樣本，華昇驗了120個樣本，亦未有陽性。
何栢良昨在商台稱全民檢測漫無目的，不是好的策略，預計驗出的陽性比例很低。他認為，若有能力做多些測試，應針對特定群組，例如近期多間醫院有隱性病人入院後確診，可為所有入院病人檢測，醫護亦應如院舍員工一樣定期檢測。他又說，近期部分個案涉及外傭，而全港有數以千計外傭住在宿舍，可加快為這批外傭做檢測。他說，2018/19年有184萬人次出院及死亡，如全部人出院要驗，即平均每日約5000人，而公院醫護及專職醫療人員共約4萬人，若每7日驗4萬個樣本，當局與私營化驗所合作應可負擔。
何又說，近日確診下降，但情况未樂觀，因仍有很大比例的個案源頭不明。至於醫院內爆發，他認為政府的「口罩令」應涵蓋醫院範圍，若在醫院內不戴口罩而沒合理辯解，當局可檢控。