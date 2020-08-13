港聞

港聞二

葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測

【明報專訊】昨再增5宗涉葵涌貨櫃碼頭的新型冠狀病毒確診，累計14宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，已向有關方面安排全個碼頭數千員工檢測。

檢疫中心重推提早4日回家

據衛生防護中心，各檢疫中心共有2682個單位，至昨早尚餘814個可即時使用。中心昨公布，鑑於近日確診及密切接觸者數目維持高水平，預期對檢疫設施需求增加，昨起於檢疫中心再實行回家檢疫，即在有需要時安排在檢疫中心住了10天的檢疫者回家，其餘4日在家檢疫。

對於葵涌貨櫃碼頭現多宗確診，張竹君稱，有關確診並非集中在一個碼頭，整個貨櫃碼頭很大，共數千人工作，他們都各自吃飯、更衣，「比較散」，已聯絡有關方面安排全部碼頭員工檢測，會陸續派發樣本瓶。她補充，不少葵涌貨櫃碼頭個案都是同公司，但彼此不相熟，或因共用某些公用地方，例如入休息室或更衣室而傳染，已要求大清洗。

另外，8月10日有一宗確診為保華建業集團在壽臣山道一地盤的工人。保華建業集團稱已即時詢問及記錄確診者曾到過工作的地方，以及曾接觸過的工友及同事，安排他們在家隔離並接受測試。該地盤工人住在深水埗鴻裕大廈，張竹君稱，在鴻裕大廈有派發過樣本瓶，找到無病徵個案，她推斷或因環境污染，或與鄰居相處間不自覺傳染，已通知大廈加強清洗。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責
劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊
學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假
【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚