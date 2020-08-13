葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測

檢疫中心重推提早4日回家

據衛生防護中心，各檢疫中心共有2682個單位，至昨早尚餘814個可即時使用。中心昨公布，鑑於近日確診及密切接觸者數目維持高水平，預期對檢疫設施需求增加，昨起於檢疫中心再實行回家檢疫，即在有需要時安排在檢疫中心住了10天的檢疫者回家，其餘4日在家檢疫。

對於葵涌貨櫃碼頭現多宗確診，張竹君稱，有關確診並非集中在一個碼頭，整個貨櫃碼頭很大，共數千人工作，他們都各自吃飯、更衣，「比較散」，已聯絡有關方面安排全部碼頭員工檢測，會陸續派發樣本瓶。她補充，不少葵涌貨櫃碼頭個案都是同公司，但彼此不相熟，或因共用某些公用地方，例如入休息室或更衣室而傳染，已要求大清洗。

另外，8月10日有一宗確診為保華建業集團在壽臣山道一地盤的工人。保華建業集團稱已即時詢問及記錄確診者曾到過工作的地方，以及曾接觸過的工友及同事，安排他們在家隔離並接受測試。該地盤工人住在深水埗鴻裕大廈，張竹君稱，在鴻裕大廈有派發過樣本瓶，找到無病徵個案，她推斷或因環境污染，或與鄰居相處間不自覺傳染，已通知大廈加強清洗。

（疫情第三波）