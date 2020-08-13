增3護士初步確診 涉東區聯合衛署

衛生署私營醫療機構規管辦公室牌照科一名負責處理牌照申請護士初步確診，前日仍有上班，曾在灣仔愛群商業大廈和太古城太古灣道14號辦事處工作，過去14日毋須接觸公眾，亦沒巡察機構，一名同事被列為密切接觸者。

兩院護士無接觸確診病人

東區醫院B5內科病房另一名護士初步確診，該護士最後於8月10日返通宵更，11日早上下班時不適求醫，曾共膳的13名同事被列為密切接觸者。同時，聯合醫院精神科病房一名護士8月10日因發低燒求醫後初步確診，病房內20多名病人和環境樣本檢測均呈陰性，曾共膳的5名同事被列密切接觸者。

醫管局總行政經理庾慧玲稱，兩名護士最近無接觸確診病人，亦無做高風險程序，無病人列密切接觸者，兩個病房已停收新症和暫停出院安排。東區醫院綜合內科及老人科K5病房兩個病格早前有4名病人確診，她說昨初步確診護士的病房與該病房不同，相信兩者無特別關連，護士居住的大廈有其他住客確診，又相信個案引起院內爆發風險不高。

庾續說，如員工的住處有人確診可檢測，另留意到少數病人在院內沒戴口罩，呼籲病人合作，提醒病人要跟從醫護指示和感染控制規定。

多4死全數長者 累計63

昨有4名病人離世，包括順寧道敬福護理院79歲男院友，該院11名確診院友至今兩人死亡；救世軍隆亨長者之家91歲女院友則成為5名染疫院友中首名死者。至於有4人確診的東區醫院K5病房群組中的78歲男病人亦離世；另一名住元朗南坑村的93歲女病人死亡。

另外，威爾斯親王醫院負壓系統前日下午因沙田供電電壓驟降受影響約半小時，當時設施共有8名確診者入住，醫院相信因事件引起的感染風險低。

（疫情第三波）