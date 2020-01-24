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印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍

【明報專訊】本港至昨日有5名宿舍印傭感染新型冠狀病毒，全部源頭不明，當中兩宗不相關個案均曾住銅鑼灣希雲大廈。本報繼上周發現該大廈有單位聲稱免費供菲律賓人入住後，昨發現有外傭以日租60元到一單位度宿。衛生防護中心發現有確診印傭曾住的旺角長興大廈單位，宿位以每日數十元出租，該中心傳染病處主任張竹君說，單位業主不合作，未能追蹤涉事8名外傭，呼籲僱主若近期聘請曾住該大廈的新外傭，應帶他們驗病毒。有業界估計約700間中介公司沒有宿舍，外傭要另覓住處，料勞工處檢測會遺漏這批約數千名外傭。

昨62確診 按日升九成

本港昨增62宗確診，按日升近九成。張竹君表示，近日確診下跌，但下跌速度慢，疫情未徹底回落。

至於新增確診印傭35歲（第4199宗），7月24日離開舊僱主，25至31日入住希雲大廈7樓，與5名外傭同住，本月1日到新僱主位於西貢大環村住所工作，新僱主一家11人要檢疫。希雲大廈早前有37歲印傭（第3664宗）確診，張竹君說二人不相識、住不同樓層，37歲印傭住9樓，兩宗個案應不相關。

旺角日租點印傭確診 業主不合作

現有5宗宿舍外傭個案，涉9名外傭，其中40歲印傭（第4149宗）曾住旺角長興大廈9樓。張竹君昨稱，該處不是外傭中介宿舍，是每晚收數十元的住宿設施，已尋求警方協助，但業主不合作，現只知約8人曾與確診者同住。

本報記者昨午到希雲大廈，約一小時見最少3名非華裔女子，其中在7樓發現正求職的外傭Fae，經朋友介紹暫居7樓一單位，她說每晚要付60元，她與另外3人住同一間房，另外兩間房各有5人。另有報稱不是外傭的非華裔女子到9樓一個單位，說要找「auntie」，但無人應門。本報上周曾發現該單位內有4張碌架牀，並有菲律賓裔女子稱免費供同鄉入住。

居於希雲大廈多年的彭先生說，大廈一直有很多無牌賓館，過往很多內地客出入，疫情期間沒有內地客，近月開始多外傭出入，他曾向法團投訴，惟不得要領。另一住客關女士說，近期多了外傭來住，公共空間很骯髒，不敢讓小狗踩入升降機。

住客稱多無牌賓館

爆疫後多外傭出入

灣仔區議員楊雪盈稱，以往有希雲大廈居民投訴，懷疑部分單位不是作住宅用途，她曾向民政總署投訴，但署方稱派人到場後沒人應門便沒跟進。她認為政府應修例，勞工處向外傭中介發牌時應要求中介公司為外傭提供合適宿舍，並備存宿舍資料，以便識別外傭宿舍是由中介公司管理還是無牌賓館。

香港僱傭代理協會主席張結民昨在港台說，本港約700間外傭中介沒領事館的宿舍牌照，其外傭要租其他宿舍，故勞工處透過有牌的外傭中介為外傭驗病毒，或仍有逾半「漏網之魚」，料至少涉數千人。

業界：只驗中介宿舍漏網數千

據民政總署，希雲大廈及長興大廈均沒持牌旅館。民政總署稱，一般而言，只為員工作宿舍用途的處所不屬《旅館業條例》規管範圍；而佔用人、東主等向任何人提供收費住宿地方都屬「旅館」，須領旅館牌照，租期達28日或以上可豁免。勞工處表示，沒備存外傭住宿舍資料，包括有關宿舍是否由職業介紹所管理。

化驗公司Prenetics至前日已為外傭提供住宿設施的持牌職業介紹所派934個樣本瓶，已驗430個樣本，未有對新冠病毒呈陽性。

明報記者

（疫情第三波）

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