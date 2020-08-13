港聞

港聞二

學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊

【明報專訊】網民前晚在各區發起和你sing，旺角有身穿反光衣的理大編委記者被多名警員按壓地上，記者肩頸及手腳受傷，事後被送到廣華醫院，經敷治後無大礙。記協昨發聲明譴責警方無理襲擊記者及阻礙採訪。

受傷的理大編委記者劉同學憶述，當時他站在行人路旁，準備沿馬路往油麻地方向離開，警方一輛衝鋒車駛至他背後約10米位置，約8名警員下車，並將他推跌，「我膊頭同頸位置有被警棍用力擠壓落去嘅感覺」，他手肘及膝蓋亦有擦傷。他較早前亦遭警方票控違反限聚令。

理大學生會長陳嘉禧、理大編委總編輯陳威諾及油尖旺區議員李傲然昨到醫院了解事件，陳威諾對事件表示遺憾，批評警方對傳媒使用過度武力，他稱警方近日屢次無理截查記者，要求記者出示警方認定的證件才獲放行，情况不理想，他強調即使無這些證件，不代表各大專學生媒體不專業。

記協昨發聲明表示，大批記者前晚在旺角雅蘭中心外採訪時，遭警員無理推撞襲擊，有記者更被警察箍頸及壓到地上受傷。其間警方自行篩選記者，並對多名網媒及學生記者發限聚令告票，批評警方近期自行對「記者」身分下定義，譴責警方濫用武力，並對警方濫發告票阻礙採訪表示不滿。

警：旺角票控23男6女違限聚令

警方稱，前晚有大批人在旺角朗豪坊聚集及叫口號，警員到場警告，並展開驅散及截停搜查，其間向23男6女發違反限聚令告票，年齡介乎15至53歲；在砵蘭街及山東街交界拘捕一名涉嫌襲警71歲男子，他報稱受傷被送院治理。另外，警方前晚在沙田新城市廣場向5男2女發出違反限聚令告票。

相關字詞﹕限聚令 記協 理大編委

上 / 下一篇新聞

智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責
劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測
葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假
【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚