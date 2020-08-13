學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊

受傷的理大編委記者劉同學憶述，當時他站在行人路旁，準備沿馬路往油麻地方向離開，警方一輛衝鋒車駛至他背後約10米位置，約8名警員下車，並將他推跌，「我膊頭同頸位置有被警棍用力擠壓落去嘅感覺」，他手肘及膝蓋亦有擦傷。他較早前亦遭警方票控違反限聚令。

理大學生會長陳嘉禧、理大編委總編輯陳威諾及油尖旺區議員李傲然昨到醫院了解事件，陳威諾對事件表示遺憾，批評警方對傳媒使用過度武力，他稱警方近日屢次無理截查記者，要求記者出示警方認定的證件才獲放行，情况不理想，他強調即使無這些證件，不代表各大專學生媒體不專業。

記協昨發聲明表示，大批記者前晚在旺角雅蘭中心外採訪時，遭警員無理推撞襲擊，有記者更被警察箍頸及壓到地上受傷。其間警方自行篩選記者，並對多名網媒及學生記者發限聚令告票，批評警方近期自行對「記者」身分下定義，譴責警方濫用武力，並對警方濫發告票阻礙採訪表示不滿。

警：旺角票控23男6女違限聚令

警方稱，前晚有大批人在旺角朗豪坊聚集及叫口號，警員到場警告，並展開驅散及截停搜查，其間向23男6女發違反限聚令告票，年齡介乎15至53歲；在砵蘭街及山東街交界拘捕一名涉嫌襲警71歲男子，他報稱受傷被送院治理。另外，警方前晚在沙田新城市廣場向5男2女發出違反限聚令告票。