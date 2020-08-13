丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史

代表鄉議局的英國御用大律師彭力克陳辭稱，基本法起草委員會於1980年代草擬第40條時，只考慮延續當時新界原居民正享有的合法權益，並援引起草委員會的文件指出，這可保障多數人與少數人的權益並無衝突，反而有助香港團結。

稱建屋牌私人協約屬認可建屋方式

彭續說，當基本法獲通過時，新界原居民合法享有丁權及其他權益，理應受保護，形容「就是如此簡單」，法庭毋須如「博士生」般研究歷史；但原審法官周家明忽略考慮第40條草擬時的背景，錯誤地着眼於新界被租借前的歷史。

彭力克表示，即使法庭認為須考慮歷史背景，所有建丁屋方式均可追溯，並引用政府一方的歷史專家報告舉例稱，新界被租借前，原居民須建屋以維持村落社區，但女村民外嫁後會離開，所以子嗣有權為家庭建屋，令村落得以發展，隨後在殖民政府推出「丁屋政策」前，申請免費建屋牌及私人協約均為獲認可的建丁屋方式。案件今續。

【案件編號：CACV234、317、319/19】