仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力

警：會研究相關判辭

仇栩欣（23歲）及勞澤乾（23歲）原被控案發當日在北角英皇道僑冠大廈外襲擊警員許景耀。仇栩欣在庭外表示，襲警一事從沒發生，現在只還她應有的公道，對於證明清白不感到慶幸。另就裁判官判辭提及涉案警員使用的武力不恰當，本報曾向警察公共關係科查詢，警方回覆稱會研究相關判辭。

裁判官何俊堯裁決時稱，片段沒有拍攝到襲擊過程，本案主要依賴警員證供。警員許景耀及高級督察林景年庭上均供稱，現場有人用粗口罵被告，因擔心被告安全才截停兩人，勸喻他們離開。何官稱，許從沒有在口供記錄，而片段所見現場氣氛平靜，形容兩名警員，「好似描述緊另一個平行時空」。

何官批評，兩人轉身後的態度十分輕佻和藐視，並疑似阻擋鏡頭，質疑若警員有心勸喻，不會指罵被告拍攝。對於警員聲稱前方有福建街坊聚集，裁判官質疑二人不去處理會挑起衝突的一方，反而叫沒有作出不當行為的兩名被告離開，不合情理，故總結兩名警員作供不合邏輯、常理；何官又認為兩警作供時答非所問，顧左右而言他，裁定兩警非誠實可靠，拒納兩警證供。

批制服動作粗暴無必要

嘆法庭無權命令當局

就仇栩欣遭制服過程，何官說片段中許景耀用膝頭跪在仇身上，上索帶動作粗暴，所謂「扶起被告」其實是「箍頸推埋牆」，與許證供所說的適當武力不脗合，直斥有關粗暴動作絕無必要。何官最後對警員制服被告時使用不當武力表達關注，希望控方記錄在案，但稱「法庭無權向當局作命令」。

案發當日北角有不同政見者聚集，有人襲擊黑衣年輕人及記者，當時為社區主任的仇栩欣偕同助理晚上直播街上情况。據仇拍攝的片段，兩人尾隨警察拍攝時，警員突然轉身說「又喺度影我哋？」、「你影完未？」，並將手伸向仇鏡頭方向，片段隨即停止。其餘的呈堂片段則見到仇被警制服。

【案件編號：ESCC103/20】

明報記者

（反修例風暴）