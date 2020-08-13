中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案

【明報專訊】死因裁判官昨裁決時，形容遭異物塞肛門的死者王志成（圖）是「受害人」。早前聆訊透露死者年幼時發燒損害腦部，及後中風半身癱瘓，只有右手能活動。他在牛頭角劍橋護老院留宿時，左手一直戴着俗稱「波板糖」的約束物，同房院友亦是癱瘓病人，兩人無法正常溝通。案發前死者一度肚瀉不止，院舍召救護車將他送院，醫院助理換尿片時發現其肛門異物，揭發事件。
死者胞弟在聆訊首日作供，他說無力照顧兄長，輾轉安排兄長入住4間劍橋護老院分院。他自稱甚少到牛頭角分院探望兄長，印象中沒為兄長簽署「使用約束物品前的同意書」。他事後接到醫生通知發現兄長體內有異物，「覺得佢（兄長）被虐待」，所以報警。
直腸塞8塊布 最長20厘米
綜合醫護人員在庭上所言，死者入院後，最早由兩名健康服務助理發現其肛門有異物凸出，兩人感奇怪，慢慢將異物拉出。事隔一日，主診醫生探肛時發現再多一塊布狀物。直至死者離世，病理學家解剖時，又從死者直腸內取出一塊布條。根據化驗報告，事主共遭強塞8塊布及兩塊尿片膠貼入肛門，最大的布條長20厘米、闊14.5厘米。
聆訊又揭示，護老院自死者入院前5周已沒有為他填寫血壓、體溫等護理紀錄；另在入院前一周，護老院更表顯示有3名護理員當值，但證供顯示其中一人同兼早更廚工及夜更護理員、一人「直踩」早更至夜更，另一人已回鄉休假。死因裁判官昨表示更表被冒簽。