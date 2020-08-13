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分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」

【明報專訊】本報2015年揭發大埔運頭街劍橋護老院安排長者在露天地方「剝光豬」等冲涼，喚起公眾關注監管私營院舍質素，但虐老問題未止。社會福利署牌照處於2015至2019年間接獲24宗安老院虐待個案。有議員稱根本問題是政府不願承擔長期護理責任，批評社署憂監管措施太嚴會令私院倒閉，長者及殘疾院友淪為劣質院舍的「人質」，若政府不大刀闊斧改革院舍規劃、收緊院舍條例、接管劣質院舍，虐待或疏忽照顧只會繼續發生。

社署：違規遭警告院舍上載官網

申訴專員公署2018年主動調查社署對安老院服務的監管，批評社署執管寬鬆，在此前4年零撤銷或暫時吊銷牌照，有院舍於2012年7月至2015年3月間，被社署巡查發現共11次嚴重違規，包括安排院友在無遮蔽的露台洗澡、錯誤用藥、用布帶綁房門令院友不能開啟等。報告提出四大建議，包括考慮撤銷屢次嚴重違規安老院的牌照。被問及跟進公署4項建議的工作進度，社署發言人昨回覆十分重視安老院舍服務質素，並致力加強監管及提升院舍服務水平，2018年4月起記錄違規而被警告的院舍，並上載至社署網頁及「社署長者資訊網」，保存12個月。

邵家臻稱法例縱容 促大刀改革

張超雄倡有限度資助私院

社福界議員邵家臻認為，社署就違規院舍的警告或檢控考慮和續牌考慮，仍依靠署方的主觀判斷，有院舍被社署成功檢控後依然能夠續牌。邵稱法例縱容院舍疏忽甚至虐待院友，包容劣質和違規院舍及人員，長期護理政策「離地」，造就劣質院舍繼續生存。

邵稱長者及殘疾院友已淪為劣質院舍的「人質」，社署負責監管院舍，同時擔憂監管措施「太嚴格」會導致私營院舍倒閉，令院友流離失所，致社署在監管及院舍續牌上「畏首畏尾」。他促請社署正面回應，若政府不大刀闊斧改革院舍規劃、收緊院舍條例、盡快接管劣質的高危院舍，虐待或疏忽只會繼續發生。

工黨議員張超雄說，私院質素多年未有太大進步，近期多間院舍爆疫可見一斑，但社署投鼠忌器致監管鬆懈，故一直僅小修小補，而根本問題是政府不願承擔長期護理責任，依賴私人市場提供服務，惟大部分院友僅以綜援支付住院費，致服務難達津助院舍水平，促請政府有限度資助私院營運。

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