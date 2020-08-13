劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責

社署：2015年至今巡查64次

周官裁決時稱，涉事的劍橋護老院（定業街）於塞肛事件近半年後改名康璟護老院（九龍灣），雖然陸艾思解釋是為了風水運勢，但另一董事李伯英承認改名可改善院舍負面形象。對於劍橋事後向傳媒發聲明，形容半身癱瘓的死者左手「強而有力」，有可能是自行撕尿片及塞肛，周官批評劍橋「將責任推落去已經受害的死者身上」。

社署回覆本報稱，2016年2月初接獲醫院醫務社工的懷疑虐老個案轉介後，已派員突擊巡查及聯絡警方。由2015年至今，社署牌照處已到該院舍巡查64次，由2018年4月至今，該院舍沒有因違規而被警告或檢控的紀錄。

創辦人現任24院舍董事

公司註冊處資料顯示，九龍灣康璟護老院有3名董事，分別是陸艾齡、陸艾思及李伯英；公司股份由兩間離岸公司Partner Sage Limited及Diamond Classic Limited持有。除了涉事院舍，另有4間護老院以「康璟」為名。

陸艾齡現擔任24間護老院的董事，僅九龍塘及大埔兩所院舍以「劍橋」命名，其餘名為「富璟」、「康璟」及「慶楠」等，位於粉嶺、沙田和深水埗等。陸艾思則出任21間護老院的董事。