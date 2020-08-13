港聞

港聞一

劍橋曾聲明死者或自行塞肛 官斥卸責

【明報專訊】劍橋護老院由陸艾齡、陸艾思姊妹於1980年代創立，屬本港老牌私營護老院。劍橋在大埔的院舍於2015年被揭發在露天地方為長者脫光衣服洗澡，翌年再發生是次死因聆訊的院友肛門塞異物事件。陸艾齡早前出庭供稱「社署好鍾意我哋」及「覺得我哋做得好好」，裁判官周慧珠認為其言論令人懷疑社署優待劍橋，「希望只係佢（陸艾齡）單方面咁諗」。

社署：2015年至今巡查64次

周官裁決時稱，涉事的劍橋護老院（定業街）於塞肛事件近半年後改名康璟護老院（九龍灣），雖然陸艾思解釋是為了風水運勢，但另一董事李伯英承認改名可改善院舍負面形象。對於劍橋事後向傳媒發聲明，形容半身癱瘓的死者左手「強而有力」，有可能是自行撕尿片及塞肛，周官批評劍橋「將責任推落去已經受害的死者身上」。

社署回覆本報稱，2016年2月初接獲醫院醫務社工的懷疑虐老個案轉介後，已派員突擊巡查及聯絡警方。由2015年至今，社署牌照處已到該院舍巡查64次，由2018年4月至今，該院舍沒有因違規而被警告或檢控的紀錄。

創辦人現任24院舍董事

公司註冊處資料顯示，九龍灣康璟護老院有3名董事，分別是陸艾齡、陸艾思及李伯英；公司股份由兩間離岸公司Partner Sage Limited及Diamond Classic Limited持有。除了涉事院舍，另有4間護老院以「康璟」為名。

陸艾齡現擔任24間護老院的董事，僅九龍塘及大埔兩所院舍以「劍橋」命名，其餘名為「富璟」、「康璟」及「慶楠」等，位於粉嶺、沙田和深水埗等。陸艾思則出任21間護老院的董事。

相關字詞﹕陸艾齡 死因研訊 紗布 肛門 劍橋護老院

上 / 下一篇新聞

智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
分析：議員指社署憂監管嚴致倒閉 院友淪「人質」
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
中風半癱長期約束 肚瀉不止送院揭案
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
仇栩欣襲警罪脫 官斥警大話冚大話 稱兩警非正當執行職務 着控方記錄警不當武力
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
警稱跪壓被告行為恰當 官聽畢搖頭
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
Chickeeduck放「民主女神像」 業主入稟索償
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
丁權案鄉議局陳辭：原審忽略起草背景 錯誤着眼歷史
學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊
學生記者遭警按壓 記協譴責無理襲擊
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
印傭短住後染疫 希雲大廈第二宗 有外傭投宿稱60元一晚 業界料700中介無宿舍
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
增3護士初步確診 涉東區聯合衛署
葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測
葵涌貨櫃碼頭14確診 全場數千員工檢測
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
自撩喉8000樣本無陽性 何栢良：全民驗漫無目的
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
96%婦女憂買餸 怕兩子染疫頂硬上
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
快運兩客機停機坪首尾撞 無人傷
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
鄭松泰允延任 非建制首人表態 梁家傑個人傾向齊上車 不能棄守議會
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
建制晤林鄭 促推第三波基金關愛隊投票
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
白紙黑字「有解釋權」 張達明：具中國法律特色
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
聯招今放榜 港大醫科攬3狀元 3000達標考生失落八大公大學位
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
遂家人願進杏林 尖子棄醫念商
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
租管研究組疫下訪9區：劏房租未減 業主加電費
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
長女反鎖房間警游說 謝寧：只因不適報警
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
中大：長者長期室內燒香損大腦 削弱認知思考記憶力 籲燒香保持空氣流通
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
嘆失「香港製造」價值 本地表商：Made in China影響形象
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
專欄：當台灣成了你的「基地」 ／文：章濤
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】袁彌昌「借屍還魂」喻立會延任 容海恩笑問老公「咁想我死？」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】周庭花名聖女貞德 之鋒：日人叫我「眼鏡男」
【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假
【Emily】66歲牛一 繼續fb發功 CY促行會立會咪再放長暑假
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】公僕培訓網授 教埋正向抗疫 訓練主任化身YouTuber
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚
【Emily】議助確診 慈雲山議員內疚