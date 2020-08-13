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智障漢遭紗布塞肛後肺炎亡 裁死於自然 官轟社署監管鬆 促設安老院黑名單

【明報專訊】入住牛頭角劍橋護老院的六旬中度智障男子，2016年1月31日不適入院，被醫護發現肛門塞有異物，兩日後因肺炎不治。死因裁判官昨裁定事主死於自然，並裁定劍橋護老院員工未經事主同意下將尿片塞入其體內，以減少為其換片。裁判官批評涉事院舍因人手不足而冒簽更表，反映現行法例「對死者這類老人家的保障不足」，故向社署提出10項建議，包括設立院舍「黑名單」、對違規或提供虛假資料的院舍直接檢控等（見表），並要求社署署長6個月內匯報實施情况。

官提10建議命半年匯報 社署：會研究

社署發言人表示會詳細研究死因庭的建議，會於半年內向法庭匯報，重申十分重視安老院舍服務質素，社署牌照處督察亦不時到安老院舍突擊巡查，勸喻、警告以至檢控違規院舍。另外，今年1月推行的更新《安老院實務守則》包括部分死因庭的建議，例如要求安老院舍經營者覆核員工值勤紀錄及簽署作實。

院舍逾月沒填健康紀錄 官指不理想

死因裁判官周慧珠裁定死者王志成（終年60歲）死於自然，死因是支氣管肺炎，因為他長期臥牀，當時天氣轉涼，可能併發肺炎。周官表示根據《安老院實務守則》，保健員應定期為院友記錄血壓、體溫等，當時劍橋護老院職員超過一個月沒有為死者填寫紀錄，導致護理情况「不理想」，「如果更早發現死者患上肺炎，或可及早治療」。

推論缺人手 有人塞尿片圖阻滲便

本案其中一個爭議在於死者體內被塞異物，周官採納專家證人及化驗師的證供，認為有人強行將異物塞入死者肛門。周官推論劍橋護老院人手不足，有護理員要由早更「直踩」至夜更，死者卻一直肚瀉，需要員工恆常換尿片，「有人就將尿片塞入死者體內，以為可以阻擋糞便滲出」。周官強調，由於劍橋護老院紀錄不完整、員工供辭不可靠，因此未能肯定是誰所為。

指更表冒簽 事發逾半年社署方警告

周官裁決時透露社署於死者離世逾半年，才向劍橋護老院創辦人陸艾齡發警告信，但陸艾齡當時已辭任董事，社署牌照事務科督察方婉儀在庭上承認不知道此事。周官又稱，社署在信中形容劍橋護老院「人手不足，簽到紀錄混亂」，但更表上有一名正休假的護理員簽名，「明顯是冒簽、虛假，不只是混亂」。

根據《安老院條例》，任何人提交虛假資料可判罰款10萬及監禁兩年。周官批評社署人員沒有在半年起訴期限內諮詢律政司意見，就認為欠缺檢控基礎。周官提到，社署的調查報告及警告信沒有提及死者的護理紀錄疏漏，反映社署對院舍監管鬆散，以及現行法例對長者保障不足。

【案件編號：CCDI43/16 】

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相關字詞﹕社署 紗布 肛門 死於自然 牛頭角 劍橋護老院 智障人士 死因研訊

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