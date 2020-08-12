沈祖堯師徒齊離中大 沈明年赴星洲 陳力元轉投仁安

中大莫慶堯醫學講座教授沈祖堯昨在facebook貼文談新去向，新加坡南洋理工大學亦在校網公布消息，稱沈祖堯明年4月1日起任職。沈祖堯稱，要與並肩作戰多年的醫療服務團隊及研究伙伴分隔兩地，也要離開生於斯長於斯的香港，感到不捨。他說不是與香港告別，家人、母親會繼續住在香港，新加坡與香港只有3小時航程之隔，他會常常回來，「香港，永遠是我深愛的家」。

感謝團隊 稱港「永遠是我家」

沈祖堯稱，今次是難得機遇，領導一所著名大學在生命科學領域的研究，特別是人工智能和未來醫學的結合。他強調，不是轉投客隊，倒戈相向，冀日後推動兩地教育和科研更多合作。他又藉貼文感謝本港醫療團隊，「你們的專業水平，用心服務和無私奉獻的精神，曾帶領我們克服重重困難。2003年SARS一役如是，今天的新冠病毒也必如是。」

陳力元下任院長候選人

沈祖堯是腸胃研究權威，2003年因SARS抗疫事迹被《時代》周刊譽為「亞洲英雄」。他任中大校長7年多，2014年佔中時曾與時任港大校長馬斐森到佔領區探學生。去年中大「二號橋」事件，沈曾到場斡旋。與其雙雙離任的陳力元則是中大內科及藥物治療學系教授，主力腸胃及肝臟科研究，現任醫學院副院長（外務）、逸夫書院副院長。據悉陳力元是中大醫學院下任院長候選人之一，其離任或令年輕梯隊要提早接棒。中大醫學院截稿前未回覆。

教協：國安法不利港研究發展

港大及中大相繼有學者離任。教協會長馮偉華表示，本港氣氛不利研究發展，《港區國安法》實施後衝擊學術自由，學者做研究、論文要更謹慎。他稱學術圈子全球化，本港學者可周圍流動，選擇較少限制的地方「落腳」，對本港大學研究發展不樂觀。