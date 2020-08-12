遊行間停車堵路拒捕 司機認罪

被告陳偉傑（37歲）報稱貨車司機，辯方求情時透露，被告在疫情影響下轉工，現職電腦店經理。辯方稱，被告妻子在案發當晚不幸流產，被告是家庭唯一經濟支柱，需照顧妻子。辯方又表示，被告的僱主願意繼續聘用他，他對犯案已感後悔。主任裁判官徐綺薇問被告為何當時不肯駛離迴旋處，辯方解釋前方有車輛阻塞。

求情稱妻當晚流產 需照顧

案情指稱，警員傍晚在寶琳北路一帶巡邏，被告涉將私家車停在寶琳北路與寶順路交界迴旋處，其妻子也在車上。警員以手勢命令被告掉頭駛走，但被告沒有反應。為關掉被告車輛的引擎，一名警長打開司機位車門，另一高級警員則伸手入車窗，被告突然加速向前駛，撞傷高級警員手肘。其後被告在寶豐路被截停，被捕期間多次揮動手臂和掙扎。

另外，侍應許翹灝（20歲）在今年民陣元旦日遊行被搜出兩支士巴拿，昨在東區裁判法院被判一項管有物品意圖損毁財產罪罪成。裁判官拒絕接納被告的招認是在警員恐嚇下作出；又稱案件嚴重，須處以監禁式刑罰，但考慮被告其後因意外斷了4根肋骨，決定先索取社會服務令報告，押後至本月25日判刑。

【案件編號：KTCC134、ESCC26/20】

（反修例風暴）