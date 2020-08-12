仇栩欣襲警案 官質疑警說法不符片段

被告為仇栩欣（23歲）及學生勞澤乾（23歲），同被指稱案發當日在北角英皇道僑冠大廈外襲擊警員許景耀。

警稱聚集者辱罵 保障仇勸離開

官：為何不處理聚集者？

防暴警許景耀供稱，當晚有大批市民在英皇道一帶聚集，巡邏期間，他看到兩名被告持手機尾隨他和身旁的督察錄影，當時附近有人以粗口辱罵兩人，為保障兩人安全，他轉身截停他們並勸喻離開，但兩人突然情緒激動，用手推向他心口，令他「失去重心，扭親條腰」，遂將仇制服在地。

庭上播放由仇栩欣事發時拍攝的直播片段，片段顯示街上平靜，無人聚集及走出馬路，亦沒有出現起哄、爭執，裁判官亦質疑「成段片都唔見人走出馬路」，許辯稱「當時見到有」。裁判官另質問許，「你唔處理前面聚集嘅人，反而處理後面拍攝嘅兩個？」許稱當時只有他和督察，處理不到聚集的人。

警庭上露笑容 官斥：好好笑咩？

片段最後看見許及同行督察停下轉身，督察向鏡頭說「偷拍？」許則伸手搶仇的電話喝令「唔好影呀」。許在庭上回答裁判官追問時一度面露笑容，裁判官隨即怒斥：「好好笑咩？有咩咁好笑？」許沉默近1分鐘後才致歉，解釋「我唔係真笑」。

辯方表示，許在3份口供均沒提及仇及助理被人以粗口罵，稱許為合理化截停行為才創作該情節，實情是兩被告沒有推警員，許否認。聆訊今續。

【案件編號：ESCC103/20】

（反修例風暴）