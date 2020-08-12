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官斥警砌詞 運輸工襲警罪脫 裁被告遭威迫 會面紀錄不可呈堂

【明報專訊】患腦癇症的42歲運輸工人，涉於去年國慶日在港鐵太子站外踢防暴警小腿一下，早前否認襲警罪受審，昨於西九龍裁判法院被裁定罪名不成立，兼獲訟費。裁判官林子勤表示，閉路電視片段顯示多名警員揮棍擊打被告及勒其頸部，向被告揮警棍不少於10下，但負責拘捕的警員口供與閉路電視片段完全不符，他供稱僅揮棍兩下。林官批評警員「砌詞狡辯」和「信口開河」，並非誠實可靠證人。

裁判官林子勤裁決時稱，本案爭議在於被告盧家業（42歲）有否踢警員，法庭依賴受襲警員梁偉嘉，及目擊事件並拘捕被告的警員盧俊傑在庭上所言，但盧俊傑沒道出事實全貌，法庭拒絕接納其證供。

被問周遭情况 警屢答不知道

官：想避與別人口供矛盾

林官表示，盧俊傑屢以「不知道」、「不清楚」回答關於周遭情况的問題，明顯「想避免和別人的口供產生矛盾」。例如從閉路電視片段可見，他當時站在被告身旁，理應目睹被告遭其他警員棍打的過程，他卻堅稱看不到被告受襲，「故意將事件的嚴重性講得比事實輕微」。

林官又說，閉路電視片段顯示盧俊傑先是指罵被告，繼而將被告推向牆壁，多名警員上前揮棍擊打被告及勒其頸部，被告過程中遭棍打不少於10下。盧俊傑卻供稱自己「先警告一下，再揮棍一下」，及後又稱「打中兩下」，說法與片段不符。林官批評盧俊傑作供時砌詞狡辯、自圓其說及信口開河。

片中被告遭棍打逾10次 警稱一兩下

至於聲稱受襲的警員梁偉嘉，林官認為他供稱小腿被踢一下，說法與閉路電視片段及醫療報告相符，但旺角警署外人來人往，「何以肯定是被告所為？」加上受襲細節及動作有疑點，故裁定被告襲警罪名不成立。

辯方早前表示被告在腦癇症發作及警員威迫下錄取口供，反對將3份會面紀錄呈堂。林官最終運用酌情權，剔除有關口供。林官稱，被告被捕後眼角膜受損、胸口和背部等多處受傷，警方卻將他扣押30小時，錄取口供後才將他送院，因此裁定被告在警方威迫誘導下招認，3份會面紀錄均不可呈堂。

【案件編號：WKCC3815/19】

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕罪名不成立 襲警罪 太子站 國慶日 反修例運動

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