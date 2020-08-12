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賭王遺產第四人入稟 長房超賢呈知會備忘

【明報專訊】「賭王」何鴻燊今年5月26日離世，享年98歲。長房三女何超賢昨向高等法院遺產承辦處提交「知會備忘」，是繼何鴻燊長房孻女何超雄、二房長女何超瓊及外甥何東舜銘向法院存入「知會備忘」後，何家第四度有家族成員提出相關申請。

長房二房外甥先後登記

何超賢昨向高院提交「知會備忘」（Caveat），針對何鴻燊的遺產事宜，要求法院批出遺產授予書（Grant）前，先要通知何超賢的指定律師樓，否則不可在何鴻燊的遺產授予書上蓋章作實。

何超賢為何鴻燊與元配黎婉華所生的女兒，長房中排名第三，其大姊何超英及二哥何猷光均已離世。她的妹妹何超雄，曾在何鴻燊離世前兩周入稟高等法院，要何超賢向其律師團隊交出亡母黎婉華兩個信託基金Stanley and Clementina Family Trust和The Clementina Ho Trust的信託契約、資產分配文件，以及部分會議紀錄等。翻查報道，基金旗下資產包括淺水灣道1號物業、澳門鮑公馬路一物業，以及4000多萬港元。該基金管理人為何超賢，收益人全為長房親戚，當中包括何超雄。

之後何超雄亦於今年6月5日就何鴻燊遺產向高等法院遺產承辦處登記知會備忘，隨後何鴻燊外甥何東舜銘及二房長女何超瓊先後登記知會備忘。

【入稟編號：HCCA4042/20】

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