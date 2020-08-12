丁權案三方申覆核 政府：私人協約換地合憲

指合法傳統權益應追溯19世紀風俗慣例

上訴庭預留4天審期予各方輪流發言。代表政府一方的資深大律師余若海指出，今次上訴主要爭議，在《基本法》第40、 120及122條之下，法庭如何定義新界原居民之「合法傳統權益」，以及在1898年之前，新界原居民取地建屋時有何權利，法庭又應否追溯有關「傳統」及如何應用至「丁屋」政策之中。

余若海陳辭稱，根據基本法第40條，「新界原居民的合法傳統權益受香港特別行政區的保護」，其中的合法傳統權益包括給予原居民興建丁屋的權利，應追溯至19世紀末當時香港風俗慣例，而非據申請方所指參考當時奉行的《大清律例》。余指出，一來大清律例亦是參考傳統風俗編成，二來現時丁屋政策已非根據大清律例所制定，例如只有男方擁有丁權，在大清律例中並無提及。

稱基本法保護原居民固有土地權益

此外，余若海又根據基本法第120及122條，以及《中英聯合聲明》附件三指出，固有制定的土地契約及權益，會獲本港法律繼續承認和保護；部分丁屋地租，如1984年6月30日後批出的丁屋地承租人，只要其父系為新界原居民，原定租金維持不變，重申《基本法》確立了新界原居民在土地方面的相關權益。

余若海認為，若然法庭裁定新界原居民在私人土地上建屋合憲，基於基本法所指，以私人協約及換地兩種方式亦應合乎傳統權益及合憲。案件今續。

【案件編號：CACV234、317、319/19】