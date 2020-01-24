港聞

港聞二

亞博二號館400牀日內就緒 目標1900張

【明報專訊】政府將推全民自願參與的「普及社區檢測計劃」，估計可找出1500名隱性患者，醫管局料主要是無病徵患者，會送入亞博和鯉魚門設施治療和隔離。亞博二號展館約400張新病牀料最快一周內準備就緒，其餘展館改裝料仍需數周，屆時亞博可提供約1900張病牀。至於亞博二期用地建800至1000張病牀的臨時醫院則未有落成日期。

現時亞博一號展館有約500病牀用於治療設施，為預備或有更大疫情，局方在二號展館加建約400張病牀，病牀、桌椅等配套由中央送出，料最快一周內準備就緒，預備有需要時隨時使用。醫管局亦計劃在亞博其他展館建約1000張病牀，料最快數周內備妥，屆時亞博可共提供約1900張病牀。

二期籌建臨時醫院 今年未必落成

醫管局聯網服務總監楊諦岡昨稱，相信社區中有病徵的病人已求醫，經普及社區檢測計劃篩檢病人預料多數是無病徵患者，將主要收進亞博和鯉魚門的社區設施治療和隔離，將醫院病牀留給嚴重患者。

港府亦正籌備在亞博二期用地再增建800至1000張病牀，楊諦岡表示有關設施會如一間室內臨時醫院，病房和治療室將有負壓設施，病房會有不同大小，亦設有藥房等，令亞博用地能收治更多不同種類的病人。他續說，新加坡有約1萬個社區設施牀位，醫管局亦配合政府向持續增加社區治療和隔離設施的方向走。

至於內地專家在建院提供什麼意見，楊稱局方有參考不同國家的經驗，亦會透過電子平台等與內地專家溝通。他相信，臨牀醫院需數以月計時間建成，未能確定是否今年內落成，亦未能確保落成後是否能避免出現病人等候入院情况，稱要視乎疫情發展。

醫局：暫無意引入內地醫護

楊諦岡又說，醫管局人手能應付目前疫情，亦有加緊培訓普通內科醫護使用呼吸機等深切治療設備，應付可能突如其來的疫情。至於會否引入內地醫護人員抗疫，他說暫無任何計劃引入醫護專才，如將來有任何想法亦會按機制做。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

黎智英等10人准保釋 周庭：最驚一次
黎智英等10人准保釋 周庭：最驚一次
英倡制裁報告 「我要攬炒」團隊資助 正眾籌設港人海外辦事處 學者指捐款者有風險
英倡制裁報告 「我要攬炒」團隊資助 正眾籌設港人海外辦事處 學者指捐款者有風險
我要攬炒稱雙李去年支援國際監選團 沒提周庭
我要攬炒稱雙李去年支援國際監選團 沒提周庭
美國DQ香港製造 港貨須標來自中國 廠商會：惹簽發產地證混亂 港府：研按世貿規定採行動
美國DQ香港製造 港貨須標來自中國 廠商會：惹簽發產地證混亂 港府：研按世貿規定採行動
憂新客不知港產國產差別 本地初企：削競爭力
憂新客不知港產國產差別 本地初企：削競爭力
話你知：地緣政治造就「香港製造」
話你知：地緣政治造就「香港製造」
《蘋果》總編：警取新聞材料 會申禁令
《蘋果》總編：警取新聞材料 會申禁令
各區聲援和你sing 警按壓理大編委記者
各區聲援和你sing 警按壓理大編委記者
拘捕黎智英歐美日齊轟 美副總統籲放人
拘捕黎智英歐美日齊轟 美副總統籲放人
廣華院內爆發 3病房四代傳染 首確診者除罩罵人 袁國勇指有「莫大關係」
廣華院內爆發 3病房四代傳染 首確診者除罩罵人 袁國勇指有「莫大關係」
曾住旺角宿舍 印傭到新僱主家始確診
曾住旺角宿舍 印傭到新僱主家始確診
保就業第七批名單 美心獲3.2億元 總計第四多
保就業第七批名單 美心獲3.2億元 總計第四多
理大：第三波疫情持續由不同國家輸入 海員機師病毒基因 脗合八成本地個案
理大：第三波疫情持續由不同國家輸入 海員機師病毒基因 脗合八成本地個案
昨增33宗近月新低 張竹君：社區隱形傳播鏈仍多
昨增33宗近月新低 張竹君：社區隱形傳播鏈仍多
丁權案三方申覆核 政府：私人協約換地合憲
丁權案三方申覆核 政府：私人協約換地合憲
賭王遺產第四人入稟 長房超賢呈知會備忘
賭王遺產第四人入稟 長房超賢呈知會備忘
官斥警砌詞 運輸工襲警罪脫 裁被告遭威迫 會面紀錄不可呈堂
官斥警砌詞 運輸工襲警罪脫 裁被告遭威迫 會面紀錄不可呈堂
仇栩欣襲警案 官質疑警說法不符片段
仇栩欣襲警案 官質疑警說法不符片段
遊行間停車堵路拒捕 司機認罪
遊行間停車堵路拒捕 司機認罪
沈祖堯師徒齊離中大 沈明年赴星洲 陳力元轉投仁安
沈祖堯師徒齊離中大 沈明年赴星洲 陳力元轉投仁安
紅隧口埋站爭執 九巴司機報警稱車遭劫走
紅隧口埋站爭執 九巴司機報警稱車遭劫走
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】周庭被捕 「超人帝拿」聲援 #FreeAgnes高踞日Twitter榜首
【Emily】周庭被捕 「超人帝拿」聲援 #FreeAgnes高踞日Twitter榜首
【Emily】中藥熱門壁虎乾 學者究來源保護
【Emily】中藥熱門壁虎乾 學者究來源保護
【Emily】黎智英被捕「效應」 《蘋果》熱賣印55萬份
【Emily】黎智英被捕「效應」 《蘋果》熱賣印55萬份
【Emily】原擬退場議員翻生 梁志祥話捱義氣
【Emily】原擬退場議員翻生 梁志祥話捱義氣