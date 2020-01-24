亞博二號館400牀日內就緒 目標1900張

現時亞博一號展館有約500病牀用於治療設施，為預備或有更大疫情，局方在二號展館加建約400張病牀，病牀、桌椅等配套由中央送出，料最快一周內準備就緒，預備有需要時隨時使用。醫管局亦計劃在亞博其他展館建約1000張病牀，料最快數周內備妥，屆時亞博可共提供約1900張病牀。

二期籌建臨時醫院 今年未必落成

醫管局聯網服務總監楊諦岡昨稱，相信社區中有病徵的病人已求醫，經普及社區檢測計劃篩檢病人預料多數是無病徵患者，將主要收進亞博和鯉魚門的社區設施治療和隔離，將醫院病牀留給嚴重患者。

港府亦正籌備在亞博二期用地再增建800至1000張病牀，楊諦岡表示有關設施會如一間室內臨時醫院，病房和治療室將有負壓設施，病房會有不同大小，亦設有藥房等，令亞博用地能收治更多不同種類的病人。他續說，新加坡有約1萬個社區設施牀位，醫管局亦配合政府向持續增加社區治療和隔離設施的方向走。

至於內地專家在建院提供什麼意見，楊稱局方有參考不同國家的經驗，亦會透過電子平台等與內地專家溝通。他相信，臨牀醫院需數以月計時間建成，未能確定是否今年內落成，亦未能確保落成後是否能避免出現病人等候入院情况，稱要視乎疫情發展。

醫局：暫無意引入內地醫護

楊諦岡又說，醫管局人手能應付目前疫情，亦有加緊培訓普通內科醫護使用呼吸機等深切治療設備，應付可能突如其來的疫情。至於會否引入內地醫護人員抗疫，他說暫無任何計劃引入醫護專才，如將來有任何想法亦會按機制做。

（疫情第三波）