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昨增33宗近月新低 張竹君：社區隱形傳播鏈仍多

【明報專訊】本港昨新增33宗確診，是上月15日以來最低，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，希望下跌趨勢繼續，但現時仍有不少源頭不明個案，顯示社區仍有很多隱形傳播鏈。專家認為，應待新增確診數目回落至單位數，才考慮放寬現行限聚令、口罩令、晚市禁堂食令等措施。

33宗確診個案中，32宗是本地個案，15宗源頭不明。張竹君被問及確診數字回落時說，整體數字有下降趨勢，相信是市民和政府的措施有成效，但仍有15宗源頭不明個案，顯示社區仍有很多隱形傳播鏈。

許樹昌：跌至單位數才可放寬防疫

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，昨有50多宗初步確診，預計今日確診數目較昨日回升，且不明源頭個案比例仍偏高，故即使新增確診數回落亦不能完全放鬆。

二人限聚令、晚市禁堂食和口罩令等措施已實施數周，許樹昌說，近日已沒有食肆相關群組爆發，顯示晚市禁堂食措施有效。他認為現時未適合放寬措施，應等到新增確診回落到單位數時才考慮；即使放寬亦不應放寬至無限制，因上次放寬食肆限制後就「出事」，今次再放寬亦應限制食肆每枱只可坐2至4人。

梁子超促加快檢測 壓低病毒繁殖率

呼吸系統科專科醫生梁子超說，病毒繁殖率由早前最高峰超過4，現已跌至0.6，即由每一個病人傳4人減至傳0.6名病人，疫情呈下降趨勢。

不過，他說目前每日仍新增數十宗個案，加上如工地、院舍、外傭宿舍、醫院一旦出現超級傳播疫情，隨時「打回原形」，若現開始放寬社交距離措施，恐疫情隨時反彈。

梁說，本月部分新確診者由發病到確診仍需約一周，確診前或已感染家人和社區，促港府加快檢測，應一日內出檢測報告，以將發病到確診時間縮至3日，希望將病毒繁殖率進一步減至0.3，新增確診便有可能兩至三星期內減至每日單位數，疫情將較難出現大反彈至繁殖率超過1，屆時有條件放寬防疫措施，回復部分正常生活。

（疫情第三波）

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