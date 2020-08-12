理大：第三波疫情持續由不同國家輸入 海員機師病毒基因 脗合八成本地個案

【明報專訊】理工大學學者早前發現本港第三波疫情源頭來自輸入個案，研究團隊進一步分析，發現一宗印度海員及一宗英國機師個案與第三波疫情八成本地個案病毒基因一模一樣，料本港第三波疫情是持續有來自不同國家的輸入個案引起。負責研究的理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，至今未有渠道將研究發現告訴政府。此外，港大袁國勇團隊日前亦發表研究，發現本港第三波疫情患者與菲律賓和哈薩克的輸入個案最相似。
指食衛局稱聯絡無下文 現無渠道聯絡政府
蕭傑恒早前發現，第三波疫情部分本地個案的病毒基因排序，與哈薩克機組人員和菲律賓輸入個案相似。蕭昨稱，最近兩周再分析多100宗個案，發現第三波部分個案與多宗菲律賓海員及菲傭個案（第1524、1574及1677宗）相似，最相似是一宗印度海員（第1499宗）和一宗英國機師（第1530宗）個案，與本港慈雲山、「彬記粥麵美食」群組等第三波主要群組爆發病毒基因排序一模一樣，早前一名曾留醫東區醫院監察病房的79歲男子（第3366宗），其病毒亦屬同一基因排序。
蕭傑恒說，該印度海員和英國機師都是上月中才抵港，當時本港第三波疫情已爆發，故相信有更早輸入個案引起社區爆發，推測第三波疫情是持續有來自不同國家的輸入個案引起。他稱，希望其發現可助政府制定防疫政策，團隊早前發現第三波疫情源頭來自輸入個案後，食衛局原本稱會聯絡他，但最後不了了之，他現時沒直接渠道可將其發現交予政府。
袁國勇團隊同料外地輸入致第三波
此外，港大微生物學系講座教授袁國勇、臨牀副教授杜啟泓及其團隊日前在醫學期刊《臨牀傳染病期刊》發表研究，分析6月22日至7月14日確診的18宗輸入個案，及7月7日至14日確診的32宗本地個案，發現29宗本地個案（91%）為「HK1」群組，屬於GR病毒株，患者基因與菲律賓的輸入個案最相似；另有3個本地家庭群組個案為「HK2」群組，基因和哈薩克輸入個案最似，研究團隊認為第三波疫情爆發可能與輸入個案有關。
專家促收緊免檢安排 「無可能容許重現」
呼吸系統科專科醫生梁子超認為，今次疫情由豁免檢疫者將病毒帶入香港，令社會民生損失慘重，「無可能再容許重現」。他關注目前是否實施到「點對點」，或至少要限制船員在港時間不得超過48小時，盡量安排他們入住指定酒店，要求不能離房，並應加強違反規定罰則，確保病毒不再流入社區，「不再為社區帶來另一次災難」。
食衛局：續監察各地疫情 檢視口岸防疫
食衛局回覆稱，蕭傑恒團隊的項目開展後，須適時向局方呈交最新發現、進展等，至於會否進一步加強口岸防疫措施，局方稱會繼續監察各地疫情，檢視有關安排。衛生署表示，自7月8日起，所有機組人員及船員在機場抵港後，須前往亞博留深喉唾液樣本，截至本月10日，共有22,818名機組人員及船員留深喉唾液樣本，以進行強制病毒檢測。