理大：第三波疫情持續由不同國家輸入 海員機師病毒基因 脗合八成本地個案

指食衛局稱聯絡無下文 現無渠道聯絡政府

蕭傑恒早前發現，第三波疫情部分本地個案的病毒基因排序，與哈薩克機組人員和菲律賓輸入個案相似。蕭昨稱，最近兩周再分析多100宗個案，發現第三波部分個案與多宗菲律賓海員及菲傭個案（第1524、1574及1677宗）相似，最相似是一宗印度海員（第1499宗）和一宗英國機師（第1530宗）個案，與本港慈雲山、「彬記粥麵美食」群組等第三波主要群組爆發病毒基因排序一模一樣，早前一名曾留醫東區醫院監察病房的79歲男子（第3366宗），其病毒亦屬同一基因排序。

蕭傑恒說，該印度海員和英國機師都是上月中才抵港，當時本港第三波疫情已爆發，故相信有更早輸入個案引起社區爆發，推測第三波疫情是持續有來自不同國家的輸入個案引起。他稱，希望其發現可助政府制定防疫政策，團隊早前發現第三波疫情源頭來自輸入個案後，食衛局原本稱會聯絡他，但最後不了了之，他現時沒直接渠道可將其發現交予政府。

袁國勇團隊同料外地輸入致第三波

此外，港大微生物學系講座教授袁國勇、臨牀副教授杜啟泓及其團隊日前在醫學期刊《臨牀傳染病期刊》發表研究，分析6月22日至7月14日確診的18宗輸入個案，及7月7日至14日確診的32宗本地個案，發現29宗本地個案（91%）為「HK1」群組，屬於GR病毒株，患者基因與菲律賓的輸入個案最相似；另有3個本地家庭群組個案為「HK2」群組，基因和哈薩克輸入個案最似，研究團隊認為第三波疫情爆發可能與輸入個案有關。

專家促收緊免檢安排 「無可能容許重現」

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，今次疫情由豁免檢疫者將病毒帶入香港，令社會民生損失慘重，「無可能再容許重現」。他關注目前是否實施到「點對點」，或至少要限制船員在港時間不得超過48小時，盡量安排他們入住指定酒店，要求不能離房，並應加強違反規定罰則，確保病毒不再流入社區，「不再為社區帶來另一次災難」。

食衛局：續監察各地疫情 檢視口岸防疫

食衛局回覆稱，蕭傑恒團隊的項目開展後，須適時向局方呈交最新發現、進展等，至於會否進一步加強口岸防疫措施，局方稱會繼續監察各地疫情，檢視有關安排。衛生署表示，自7月8日起，所有機組人員及船員在機場抵港後，須前往亞博留深喉唾液樣本，截至本月10日，共有22,818名機組人員及船員留深喉唾液樣本，以進行強制病毒檢測。

明報記者

（疫情第三波）