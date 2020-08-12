保就業第七批名單 美心獲3.2億元 總計第四多

今批補貼62億 涉27.7萬僱員

「保就業」計劃秘書處已發放第一期工資補貼共涉約432億元，涵蓋近14.61萬名僱主及承諾受薪僱員總人數約187萬，已處理完97%合資格僱主申請，並繼續處理最後約4500份申請，正籌備第二期計劃。截至前日秘書處收到346宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發薪或減薪、疑似公司倒閉或轉換經營者。

麥當勞獲1.37億

第七批僱主中，美心食品有限公司獲最多補貼，有3.21億元，承諾受薪僱員13,456人，其次是香港國際主題樂園有限公司（1.53億元）；第三是香港麥當勞（逾1.37億元）。此外，香港航空獲補貼7712萬元，承諾受薪僱員人數2940。

另外，香港迪士尼樂園度假區發言人昨稱，配合本港及政府防疫措施，自7月15日起暫時關閉樂園及調整酒店服務，現仍未能確定重開日期。面對嚴峻經營環境，周一起所有全職演藝人員每周放一天無薪假，副總裁職級以上的行政管理人員將維持自4月起暫時減薪兩成至三成的安排。

（疫情第三波）