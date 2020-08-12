港聞

港聞二

保就業第七批名單 美心獲3.2億元 總計第四多

【明報專訊】政府公布「保就業」工資補貼計劃首期的第七批僱主名單，涉約1.69萬名僱主，於6至8月間補貼薪金約62.3億元，承諾受薪僱員約27.7萬人。新一批僱主名單中，獲最多補貼的是美心食品有限公司，補貼額3.21億元，屬歷來獲第四多補貼的僱主；由香港政府與華特迪士尼擁有的香港國際主題樂園有限公司獲補貼1.53億元；在公司註冊處名為MHK Restaurants Limited的香港麥當勞，則獲逾1.37億元補貼。

今批補貼62億 涉27.7萬僱員

「保就業」計劃秘書處已發放第一期工資補貼共涉約432億元，涵蓋近14.61萬名僱主及承諾受薪僱員總人數約187萬，已處理完97%合資格僱主申請，並繼續處理最後約4500份申請，正籌備第二期計劃。截至前日秘書處收到346宗舉報，主要涉及無理減少員工人數或辭退員工、不適時發薪或減薪、疑似公司倒閉或轉換經營者。

麥當勞獲1.37億

第七批僱主中，美心食品有限公司獲最多補貼，有3.21億元，承諾受薪僱員13,456人，其次是香港國際主題樂園有限公司（1.53億元）；第三是香港麥當勞（逾1.37億元）。此外，香港航空獲補貼7712萬元，承諾受薪僱員人數2940。

另外，香港迪士尼樂園度假區發言人昨稱，配合本港及政府防疫措施，自7月15日起暫時關閉樂園及調整酒店服務，現仍未能確定重開日期。面對嚴峻經營環境，周一起所有全職演藝人員每周放一天無薪假，副總裁職級以上的行政管理人員將維持自4月起暫時減薪兩成至三成的安排。

（疫情第三波）

上 / 下一篇新聞

黎智英等10人准保釋 周庭：最驚一次
黎智英等10人准保釋 周庭：最驚一次
英倡制裁報告 「我要攬炒」團隊資助 正眾籌設港人海外辦事處 學者指捐款者有風險
英倡制裁報告 「我要攬炒」團隊資助 正眾籌設港人海外辦事處 學者指捐款者有風險
我要攬炒稱雙李去年支援國際監選團 沒提周庭
我要攬炒稱雙李去年支援國際監選團 沒提周庭
美國DQ香港製造 港貨須標來自中國 廠商會：惹簽發產地證混亂 港府：研按世貿規定採行動
美國DQ香港製造 港貨須標來自中國 廠商會：惹簽發產地證混亂 港府：研按世貿規定採行動
憂新客不知港產國產差別 本地初企：削競爭力
憂新客不知港產國產差別 本地初企：削競爭力
話你知：地緣政治造就「香港製造」
話你知：地緣政治造就「香港製造」
《蘋果》總編：警取新聞材料 會申禁令
《蘋果》總編：警取新聞材料 會申禁令
各區聲援和你sing 警按壓理大編委記者
各區聲援和你sing 警按壓理大編委記者
拘捕黎智英歐美日齊轟 美副總統籲放人
拘捕黎智英歐美日齊轟 美副總統籲放人
廣華院內爆發 3病房四代傳染 首確診者除罩罵人 袁國勇指有「莫大關係」
廣華院內爆發 3病房四代傳染 首確診者除罩罵人 袁國勇指有「莫大關係」
曾住旺角宿舍 印傭到新僱主家始確診
曾住旺角宿舍 印傭到新僱主家始確診
理大：第三波疫情持續由不同國家輸入 海員機師病毒基因 脗合八成本地個案
理大：第三波疫情持續由不同國家輸入 海員機師病毒基因 脗合八成本地個案
昨增33宗近月新低 張竹君：社區隱形傳播鏈仍多
昨增33宗近月新低 張竹君：社區隱形傳播鏈仍多
亞博二號館400牀日內就緒 目標1900張
亞博二號館400牀日內就緒 目標1900張
丁權案三方申覆核 政府：私人協約換地合憲
丁權案三方申覆核 政府：私人協約換地合憲
賭王遺產第四人入稟 長房超賢呈知會備忘
賭王遺產第四人入稟 長房超賢呈知會備忘
官斥警砌詞 運輸工襲警罪脫 裁被告遭威迫 會面紀錄不可呈堂
官斥警砌詞 運輸工襲警罪脫 裁被告遭威迫 會面紀錄不可呈堂
仇栩欣襲警案 官質疑警說法不符片段
仇栩欣襲警案 官質疑警說法不符片段
遊行間停車堵路拒捕 司機認罪
遊行間停車堵路拒捕 司機認罪
沈祖堯師徒齊離中大 沈明年赴星洲 陳力元轉投仁安
沈祖堯師徒齊離中大 沈明年赴星洲 陳力元轉投仁安
紅隧口埋站爭執 九巴司機報警稱車遭劫走
紅隧口埋站爭執 九巴司機報警稱車遭劫走
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】周庭被捕 「超人帝拿」聲援 #FreeAgnes高踞日Twitter榜首
【Emily】周庭被捕 「超人帝拿」聲援 #FreeAgnes高踞日Twitter榜首
【Emily】中藥熱門壁虎乾 學者究來源保護
【Emily】中藥熱門壁虎乾 學者究來源保護
【Emily】黎智英被捕「效應」 《蘋果》熱賣印55萬份
【Emily】黎智英被捕「效應」 《蘋果》熱賣印55萬份
【Emily】原擬退場議員翻生 梁志祥話捱義氣
【Emily】原擬退場議員翻生 梁志祥話捱義氣