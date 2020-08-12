曾住旺角宿舍 印傭到新僱主家始確診

上月曾到筲箕灣照顧長者

現病徵遭新僱主要求檢測

昨日最新確診的印傭為40歲女子，離開舊僱主後，7月16至23日曾到筲箕灣幫朋友照顧一名長者；7月23日至8月3日入住旺角長興大廈9樓的宿舍；8月3至6日搬進新僱主位於大角嘴中原樓單位，8月2日起出現病徵。當時僱主以安全起見，帶她做病毒檢測，並要求她搬到大角嘴角祥街80號中堅樓，及後確診。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，中心未有筲箕灣長者詳細資料，亦未能接觸旺角宿舍負責人，會繼續跟進旺角宿舍及印傭舊僱主情况。

確診上環宿舍全送檢疫 法團勒令禁留宿

另外，前日有4名曾居住上環建安商業大廈「安盛僱傭公司」外傭確診。本報昨到該大廈觀察，發現大廈電梯貼上通告，稱業主立案法團主席要求10樓B業主勒令其租戶「安盛僱傭公司」，勿將單位改為住宿用途及勿讓外傭於單位留宿。記者到該單位按門鈴，無人應門。管理員稱昨早「衛生署車走晒10B嘅人，鄰居都唔敢回來」，又表示法團勒令管理人員不得上10樓。

張竹君說，已把所有在「安盛僱傭公司」相關密切接觸者送往檢疫。另已聯絡早前未能進入的希雲大廈外傭宿舍的業主，確定有數名外傭入住，並送檢疫。灣仔大坑區議員楊雪盈表示，得知希雲大廈有確診個案的樓層為6樓。

另外，水務署昨表示接獲建造粉嶺塘坑三號食水配水庫工程的承建商通知，其分包商有4名員工分別確診和初步確診，正接受治療。衛生防護中心安排與其有緊密接觸的9名分包商員工入住檢疫中心。

啟業邨耆康會啟業護理安老院昨再增一宗確診，患者為83歲女子。張竹君表示該安老院已「搬（撤離）到七七八八」，員工亦已被安排到檢疫中心。而前日確診的78歲男醫生到訪過的10間老人院，有院舍聲稱他近年已沒去。張竹君稱，該男醫生應有去該10處院舍，但在某些院舍只做文書工作，未必一定見到病人。另葵涌貨櫃碼頭亦新增一宗確診，患者為33歲男子，另有3宗初步確診。

（疫情第三波）