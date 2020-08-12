廣華院內爆發 3病房四代傳染 首確診者除罩罵人 袁國勇指有「莫大關係」

昨33宗確診 27日新低

港大微生物學系講座教授袁國勇昨午到廣華醫院視察。他見傳媒時表示，該院監察、普通內科及普通外科病房的疫情，於7月22日至8月9日之間發生，相信6名患者都是在院內感染，亦不排除繼續有病人確診。

袁國勇昨到廣華與相關醫護討論情况，並視察病房空氣流動情况，初步有理由相信爆發與病人除口罩有「莫大關係」，但暫時未能排除任何可能性，包括空氣、飛沫以及共用器具傳播。他補充稱，首名確診的69歲男子住院時「不合作」，「經常除下口罩，好大聲講嘢或者鬧人」；除口罩大聲說話，會有空氣微粒噴出，並且可以將病毒傳給其他人，他呼籲患者要戴好口罩，進食時亦不要說話。

涉6病人 兩已去世

重建中病房擠迫 袁籲體諒

袁國勇又表示，上述3個病房每小時換氣6至12次，當中監察病房換氣率達12次，「如果經常除下口罩說話、；鬧人，幾大（空氣）流量都會將病毒傳出去」。他稱個別病房角落位置空氣轉換率不足，建議增加流量，但會有優先次序改善；廣華因重建及裝修，可用空間減半，他承認病房擠迫，但一時三刻難解決，盼公眾體諒。

至於6名病人如何在院內互相傳染，袁國勇表示首名確診者69歲男（第2282宗）傳給一名患者，該患者再傳給另外3人，當中一人再傳染第6名患者，換言之屬出現四代傳播，但他沒透露具體情况。

本報綜合疫情記者會、廣華新聞稿及袁國勇的推測，發現69歲男曾與81歲翁於7月22日同處監察病房，老翁當時檢測陰性，12天後發燒，8月3日檢測「陰轉陽」，6天後死亡，為第二代傳播患者。

81歲翁生前曾於7月22至29日入住普通內科病房，與其同一病格的75歲男，在8月8日病發及驗出陽性，至昨不治；75歲男亦曾於8月4日住監察病房，該病房有兩患者在入住後4、5天分別驗出陽性，包括8月3日至4日入住的70歲男，以及8月3日起入住、翌日出院62歲男，相信屬一傳三的第三代傳播。70歲男先後檢測3次才確診，他曾入住的E7外科病房有一名54歲男，於前日驗出陽性，料涉第四代傳播。本報昨向醫管局查詢6名患者入住病房詳情及關連，未獲回應。

男護初步確診 袁料與院內爆發無關

此外，廣華E7病房一名男護昨初步確診，他在本月6日喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，曾為確診患者提供治療及護理，其居住大廈早前有人確診，同於廣華工作的太太須檢疫，袁國勇相信其感染與院內爆發無關。本港昨增4名確診者離世，累計59人不治。

醫生倡醫院加大檢測量

公醫協會感染控制已盡做

呼吸系統科專科醫生梁子超形容，廣華現「三浪」小型院內爆發，最大問題是院內單人及雙人房不足，令病人檢測一次陰性就轉大房，致院內感染。他建議醫院加大檢測量及引入更多快速測試，盡快找出患者隔離。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀說，現時患者住院時間較長，不幸造成數代傳播，她說平日感染控制已「盡做」，亦難免有漏網之魚，形容醫院無法大幅增加隔離設施，只能平日呼籲患者戴口罩及加強清潔等。

明報記者

（疫情第三波）