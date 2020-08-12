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拘捕黎智英歐美日齊轟 美副總統籲放人

國際社會昨猛烈批評港警拘捕壹傳媒創辦人黎智英和前香港眾志成員周庭等人士做法，美國副總統彭斯（Mike Pence）呼籲釋放黎智英，並稱美國會繼續支持黎智英和熱愛自由的香港人；國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）形容黎是愛國者。日本政府表示香港情况「令人非常憂慮」。北京重申香港事務屬中國內政，外國無權干涉。

彭斯周一在Twitter上載去年7月在白宮接見黎智英的照片，稱黎智英被捕嚴重冒犯和侮辱全球熱愛自由的人。留言稱，美國會繼續與黎智英及所有熱愛自由的港人站在一起，並標籤「釋放黎智英」（#FreeJimmyLai）。國務卿蓬佩奧同日在「保守政治行動會議」中，形容黎智英是愛國者。他同日較早前曾在Twitter發文稱，黎智英被捕進一步證明中共剝奪香港自由並侵蝕人民權利。白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）發表聲明聲援黎智英，並籲北京廢除《港區國安法》。

英國駐港總領館發言人昨稱，「我們對黎智英和香港數名人士被捕深表關注。新聞自由獲《中英聯合聲明》和《基本法》明確保證，理應得到國家安全法第4條保障。這是國安法被用作令反對派滅聲又一證據。香港當局須確保人民權利和自由」。

日本政府發言人菅義偉昨稱，嚴重憂慮香港情况，認為在一國兩制下香港維持自由且開放的體制，以及繼續民主且安定的發展，至關重要。防衛大臣河野太郎談到香港情勢時說，中國在許多地區試圖改變現狀，「令人非常憂慮」。最大在野黨立憲民主黨主席枝野幸男亦批評，香港問題現已變成「對人權及言論自由的鎮壓」。

中國批歐盟雙重標準

歐盟對外行動署發言人周一就港警拘捕黎智英發聲明稱，事件「加劇人們對香港言論和媒體自由擔憂」。中國駐歐盟使團發言人回應，歐盟對港執法機構「依法履行職責說三道四，公然干涉香港事務和中國內政」，中方堅決反對，強調百多個國家憲法都規定行使基本權利和自由不得危害國家安全，包括歐洲，歐方不應採取雙重標準。

（綜合報道）

（港區國安法）

相關字詞﹕奧布萊恩（Robert O'Brien） 菅義偉 蓬佩奧 彭斯 周庭 黎智英 港區國安法

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