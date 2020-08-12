拘捕黎智英歐美日齊轟 美副總統籲放人

彭斯周一在Twitter上載去年7月在白宮接見黎智英的照片，稱黎智英被捕嚴重冒犯和侮辱全球熱愛自由的人。留言稱，美國會繼續與黎智英及所有熱愛自由的港人站在一起，並標籤「釋放黎智英」（#FreeJimmyLai）。國務卿蓬佩奧同日在「保守政治行動會議」中，形容黎智英是愛國者。他同日較早前曾在Twitter發文稱，黎智英被捕進一步證明中共剝奪香港自由並侵蝕人民權利。白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）發表聲明聲援黎智英，並籲北京廢除《港區國安法》。

英國駐港總領館發言人昨稱，「我們對黎智英和香港數名人士被捕深表關注。新聞自由獲《中英聯合聲明》和《基本法》明確保證，理應得到國家安全法第4條保障。這是國安法被用作令反對派滅聲又一證據。香港當局須確保人民權利和自由」。

日本政府發言人菅義偉昨稱，嚴重憂慮香港情况，認為在一國兩制下香港維持自由且開放的體制，以及繼續民主且安定的發展，至關重要。防衛大臣河野太郎談到香港情勢時說，中國在許多地區試圖改變現狀，「令人非常憂慮」。最大在野黨立憲民主黨主席枝野幸男亦批評，香港問題現已變成「對人權及言論自由的鎮壓」。

中國批歐盟雙重標準

歐盟對外行動署發言人周一就港警拘捕黎智英發聲明稱，事件「加劇人們對香港言論和媒體自由擔憂」。中國駐歐盟使團發言人回應，歐盟對港執法機構「依法履行職責說三道四，公然干涉香港事務和中國內政」，中方堅決反對，強調百多個國家憲法都規定行使基本權利和自由不得危害國家安全，包括歐洲，歐方不應採取雙重標準。

（綜合報道）

（港區國安法）