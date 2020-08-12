《蘋果》總編：警取新聞材料 會申禁令

警：按手令賦權辦事

警察公共關係科總警司郭嘉銓稱，警方搜查期間是按照法庭手令賦予的權力辦事，明白傳媒機構可能涉及新聞材料，因此警員搜查時很小心。

羅偉光昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，警方進入壹傳媒大樓後，他曾多次要求警方展示手令，希望知道手令涵蓋範圍，但不成功；在他或律師看到警方出示手令前，已經有警員到編採部翻查記者枱上的文件夾及紙張，其後律師向他說，警方手令不包括任何新聞材料，批評警方在明知手令執行範圍下，仍然觸碰新聞材料是濫權。

羅偉光表示，警方按手令可到涉事者房間內搜查，但不應將封鎖範圍擴大至港聞、財經、政治及動新聞組等編採部門，形容是離譜及不合理。他續稱，警方在行動中取走很多材料，相信部分是新聞材料，包括涉及「蘋果日報慈善基金」一些新聞報道、人物、財務等資料，公司正與律師商討下一步行動。

壹傳媒工會理事長潘柏林表示，從當日直播片段可見，警方翻閱、觸碰文件的範圍已侵犯數個最核心的編採部門，可能包括調查新聞、敏感資料等，他擔心失去讀者信任，讀者或公眾可能會認為「唔穩陣」，指出若公眾不再信任或報料，未來新聞工作很難進行。

大律師陸偉雄表示，需視乎蘋果日報申請臨時禁制令的內容，一般情况下，若法庭批出臨時禁制令，警方不能翻閱或使用當日檢走、涉及新聞材料的內容，即俗稱「封箱」，至於禁制令時效則視乎法官判決。

（港區國安法）