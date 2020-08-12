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憂新客不知港產國產差別 本地初企：削競爭力

【明報專訊】對於出口美國的港產商品須更改標記原產地，由「香港製造」改為「中國」，研發監察睡眠窒息症指環的本地初創「倍靈科技」行政總裁梁立慧相信，措施暫不影響現有美國客戶，但擔心未來開拓新客戶時無法展示差別，削弱競爭力。

本地初創公司倍靈科技研發的指環可偵察心跳頻率、血含氧量等指數，助檢查用家有否睡眠窒息症，其產品於本港生產，已於2018年取得美國食品及藥物管理局（FDA）認證，並於本港及美國市場出售。

倍靈科技行政總裁梁立慧表示，產品包裝上寫明產品由其公司設計及生產，並標明公司位於香港的詳細地址。對美國政府要求港產商品須標記原產地為「中國」，她表示正留意客戶反應，暫未收到有關查詢及要求，相信未對開發美國市場有影響，惟需時觀察實際情况。

莫乃光：連串事件早損港形象

梁立慧說，「香港製造」的產品過去在品質控制上給買家信心，尤其是醫療用品，舉例「若心臟支架標示由香港製造轉為中國製，買家的信心會打折扣」。她認為，有關措施對現有已建立關係的客戶不構成問題，但對於未來吸納新客或有影響，因為客戶單看產品，未必能分辨中港兩地製造的差異。

近年政府撥款在港推行再工業化，期望廠家在港設立智能生產線，外銷「香港製造」品牌。立法會資訊科技界議員莫乃光表示，近日一連串影響香港自主及獨特性的事件，已令香港形象受損，或失去優勢。他說，香港向美國出口的主要為電子及機械產品，「已跌入制裁範圍」，是次禁標「香港製造」只是「加多腳」。

（港區國安法）

相關字詞﹕中美角力 香港製造 美國制裁

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