美國DQ香港製造 港貨須標來自中國 廠商會：惹簽發產地證混亂 港府：研按世貿規定採行動

美國海關及邊境保衛局昨在聯邦公報網站上載有關香港貨品產地來源標記新規定的通告，指因應上月14日的行政命令，由香港出口到美國的商品來源地不能再標「香港」，須改為「中國」，9月25日起生效。

珠寶商：「Made in Hong Kong」是品牌

珠寶為香港主要出口到美國貨品之一，於香港自設工場的權興首飾公司負責人羅先生認為，「Made in Hong Kong」是一個品牌，香港珠寶在外國知名度高，客人對香港檢測有信心。同為負責人的羅太亦表示，曾有法國客人要求他們提供「產地來源證」，認為未來若有美國客人有同樣要求，其港產製品「根本不是Made in China」，未知應如何提供。香港珠寶製造業廠商會副主席葉美珠說，其公司約三成產品出口到美國，認為客人不太在意標示來源地，相信只要香港珠寶維持高質素，「made in邊度唔緊要」。問到會否轉到其他城市設廠，她稱製作貴重珠寶須高技術工人，而遷廠再培訓工人令成本增加，相信在港的珠寶製造商仍有生存空間。

廠商會：美國強人所難

中華廠商會表示，「香港製造」對消費者是質素和信心保證，認為美方措施削弱香港產品在當地的獨特性和競爭力。而美國新規定除令港商需更改包裝外，亦於簽發「產地來源證」引起混亂。廠商會屬本港獲認可簽發「產地來源證」的機構之一，該會表示香港機關遵照產地來源簽發文件，如美國強行更改產地來源，是「指鹿為馬」和「強人所難」，令港商標示原產地和申領來源證上「身分不明」，認為港商無所適從下或暫停輸美產品，該會促請香港有關當局向世貿投訴，並與內地部門就「產地來源證」的問題協調。

鍾國斌：商品或「改招紙」 影響不大

港府昨表示，美國有關規定可能不符世貿規定，亦無助保障消費者利益，更會損害各方包括美國自身利益。發言人表示，正向美國當局了解及釐清執行細節，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。

香港總商會總裁梁兆基表示，香港並無太多本地製造商品出口美國，影響不大，但認為美國的規定有違香港在世貿屬獨立經濟體的地位；香港工業總會表示，美國的制裁措施對本港出口有影響，但認為工商界已做好應對準備，將產品種類多元化及開發新市場。立法會議員鍾國斌表示，美國宣布取消香港特殊待遇後，中港出口美國產品已分別不大，日後其公司出口美國的商品或「改招紙」，對生意影響不大。

明報記者

（港區國安法）