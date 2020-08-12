我要攬炒稱雙李去年支援國際監選團 沒提周庭

「我要攬炒」昨日發表聲明，稱去年11月，李宇軒有份與「我要攬炒」團隊共同組織及主持區議會選舉「國際監選團」，李宗澤亦義務參與監選團活動，質疑政府拘捕用個人名義支援「國際監選團」的人。翻查資料，「國際監選團」成員來自10個國家，包括英國上議院議員奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）及保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford），當時奧爾頓勳爵更在記者會上感激李宇軒邀請他們來港。

團隊報稱基地位於新西蘭

「我要攬炒」去年6月10日開始在網上論壇「連登」活躍，當時曾在網上公開招募團隊成員。「我要攬炒」接受傳媒訪問時曾稱，會廣集人才負責法律條文、起底、撰文等，當時有200至300人申請加入，但未有透露最終有多少人正式加入團隊。「我要攬炒」去年8月報稱以新西蘭皇后鎮為基地，今年5月一度在網上稱「聽講最近對家出100萬想殺我」，及後在7月表示在海外遇襲，腦部受傷。

（港區國安法）