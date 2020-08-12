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英倡制裁報告 「我要攬炒」團隊資助 正眾籌設港人海外辦事處 學者指捐款者有風險

【明報專訊】警方消息指稱，前日被捕的李宗澤與李宇軒涉嫌負責網上「我要攬炒」團隊運作，周庭亦屬同一團伙。本報綜合網上資料，「我要攬炒」正進行目標達175萬美元（折合1365萬港元）的「重光香港計劃」眾籌，以在各地成立香港人辦事處及支援民間議會，團隊亦促成及資助本月4日公布的《香港警方違反國際人道標準調查報告》，當中建議制裁香港。警方消息證實上述眾籌及該報告均與今次拘捕行動有關。有法律學者表示，若捐款時已知該眾籌或涉違國安法，捐款者有可能被控。

警方消息稱與拘捕行動有關

「我要攬炒」5月底在網上發起眾籌「重光香港計劃」，目標至少80萬美元，以支援團隊耗盡現有資金後12個月運作及國際游說、文宣等行動，若眾籌達160萬美元，可支援團隊運作24個月；達175萬美元則容許團隊於今年內在英美登報等；超過175萬美元更可成立各地香港人或文化辦事處、支援民間議會等。根據眾籌網站，截至昨晚已籌得逾168萬美元（約1300萬港元）。

張達明：

知眾籌違國安法仍捐款可被控

港大法律學院首席講師張達明表示，有關眾籌捐款或涉國安法第21條所指以金錢資助犯罪，「眾籌不犯法，但若捐款者已知眾籌目的是涉及違反國安法行為，則有可能被控違反國安法；若單是捐款，而證明不到捐款者知道是犯國安法的，就不觸及國安法」。他補充，由於國安法無追溯力，6月30日前捐款的人不會被追溯。

「我要攬炒」去年7及8月亦曾發起眾籌「《中英聯合聲明》之戰」及「全球登報制裁港共」，分別籌得約325萬港元及1414萬港元。團隊財務報告顯示，扣除開支，截至5月20日盈餘約有541萬港元，若加上正眾籌的收入，現持有逾1840萬港元。據「我要攬炒」團隊昨日聲明，「資金長期妥善放於外國銀行」。

持逾1840萬

團隊：長期妥善放外國銀行

另外，翻查資料，「我要攬炒」團隊去年11月推動成立APPG，團隊表明，APPG秘書處會以團隊眾籌所得部分資源為基礎運作。團隊亦於今年6月底促成歐洲議會成立「歐洲議會關注香港小組」，推動歐洲跟進香港局勢及協調跨黨派支持香港後續行動。

推動英國會跨黨小組成立

月初發表查港警報告

APPG本月4日發表的《香港警方違反國際人道標準調查報告》，列明由「我要攬炒」團隊資助，APPG就報告的資料和證據收集亦由團隊聘請的「The Whitehouse Consultancy Ltd」協助。「我要攬炒」曾在連登解釋報告出現團隊標記原因，「英國議員為調查報告搞聽證會，我們默默提供實質支援」。

警方消息稱，兩名被捕者李宗澤與李宇軒涉嫌負責網上「我要攬炒」團隊運作，周庭亦屬同一團伙，涉聯繫海外人士要求制裁香港及提供資金。另外，團隊有份資助成立APPG，並促成APPG於月初發表《香港警方違反國際人道標準調查報告》，報告中提出制裁建議，消息稱亦與警方今次拘捕有關。

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕跨黨派國會香港小組 我要攬炒

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