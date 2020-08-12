黎智英等10人准保釋 周庭：最驚一次

「我要攬炒」團隊成員被通緝

此外，除身處海外的黎智英助手Mark Simon被通緝，據悉警方正通緝另兩名涉案男子，包括Hong Kong Democracy Council總監、牧師朱耀明之子朱牧民，另一人為26歲劉祖迪，據悉為「我要攬炒」團隊成員。

黎智英周一涉勾結外國或者境外勢力危害國家安全、串謀欺詐及煽動罪被捕，昨上午近11時被押至西貢白沙灣一家遊艇會，警員登上其遊艇搜查。下午他先後被押返旺角警署及西九龍總區警察總部。翻查資料，過往不時有傳媒拍攝到黎在遊艇會晤他人，包括2014年5月底會晤美國國防部前副部長伍夫維茲（Paul Wolfowitz）。

張劍虹：公道自在人心

黎智英長子黎見恩、次子黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒動畫公司總經理吳達光、壹傳媒行政總監黃偉強，昨晚同獲准保釋。張劍虹離開警署時表示「艱險我奮進，困乏我多情」，感謝《蘋果日報》讀者支持。被問到是否認為警方政治檢控，他回應：「公道自在人心。」

前日最遲被捕的周庭，被扣查逾24小時後，昨晚約11時獲准保釋。她表示，警方指稱她於7月至今利用社交媒體勾結外國勢力，但沒說明何日、涉哪個社交媒體，她認為拘捕理由非常空泛，亦對被捕「不明所以」，批評政權利用國安法打壓政治異見者。

警指用社交媒體勾結外國

周庭：不明所以

她稱對被捕感突然，亦是多次被捕以來最驚一次，下月1日須到警署報到。她說警方沒取其唾液樣本，但搜查令範圍闊，以往被捕警方只搜查其房間，今次則搜整間屋。據悉前學民成員李宗澤亦獲准保釋。

（港區國安法）

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