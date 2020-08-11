【Emily】學生社交平台Gööp拓疫下商機 推出3年用戶8萬 已收支平衡

【明報專訊】因應疫情下課程轉為網上，大學社交生活亦「Go Online」，學生社群平台Gööp創辦人梁東瑜及程景謙說，疫情為其平台催生更多機會，到最近更開始收支平衡。他們說，早前中學文憑試（DSE）放榜學生不能回校，大學亦取消資訊日，因此與港大入學事務處合辦「你問我答」，為準大學生解答問題，發展新商機。
依電郵分派社群 匿名促進討論
Gööp在港推出3年，現時平台已有逾8萬用家，包括約8000名中學生及7.2萬名大學生。用家須以學校電郵登記，然後獲分派加入所屬學校的社群，開始討論。梁東瑜說，其平台有別於facebook或Instagram等社交平台，亦不同於面向公眾的討論區，Gööp按照不同的學校分類，確保用家有共同背景及話題，讓用家更易開展關係。
梁東瑜說，「以往社交必須『拋頭露面』，Gööp以內容主導，亦容許匿名留言，鼓勵不同類型學生就各項議題發言」，笑言平台曾撮合多對情侶，當中不乏內向學生。
本港大學各有特色，從Gööp上的討論，亦可發現學生談論的內容切合坊間對各大學的刻板印象，「港大的學生較多人談論舍堂生活、學會事務；科大學生較多學術討論；恒大及嶺大學生則重視社會事務」。梁東瑜說，平台亦可連接虛擬及現實世界，他舉例，有中大學生因趕時間，在平台發帖，邀得需到山上上課的同學共乘的士。
與大學合作發放入學資訊
針對興趣開放平台助交友
疫情下，學校由面授轉至網上，校園生活因此消失。梁東瑜說，有大學學院計劃與其合作，以Gööp作平台，加入數以千計新生，方便他們聯絡同一學院的前輩及發放資訊，彌補因為無法舉辦及參與迎新營而失去的人脈。他們又計劃於9月，針對不同的興趣開放平台，如咖啡愛好者、菲林相機玩家等，讓更多人透過平台分享知識及交友。
明報記者
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