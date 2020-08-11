【Emily】學生社交平台Gööp拓疫下商機 推出3年用戶8萬 已收支平衡

依電郵分派社群 匿名促進討論

Gööp在港推出3年，現時平台已有逾8萬用家，包括約8000名中學生及7.2萬名大學生。用家須以學校電郵登記，然後獲分派加入所屬學校的社群，開始討論。梁東瑜說，其平台有別於facebook或Instagram等社交平台，亦不同於面向公眾的討論區，Gööp按照不同的學校分類，確保用家有共同背景及話題，讓用家更易開展關係。

梁東瑜說，「以往社交必須『拋頭露面』，Gööp以內容主導，亦容許匿名留言，鼓勵不同類型學生就各項議題發言」，笑言平台曾撮合多對情侶，當中不乏內向學生。

本港大學各有特色，從Gööp上的討論，亦可發現學生談論的內容切合坊間對各大學的刻板印象，「港大的學生較多人談論舍堂生活、學會事務；科大學生較多學術討論；恒大及嶺大學生則重視社會事務」。梁東瑜說，平台亦可連接虛擬及現實世界，他舉例，有中大學生因趕時間，在平台發帖，邀得需到山上上課的同學共乘的士。

與大學合作發放入學資訊

針對興趣開放平台助交友

疫情下，學校由面授轉至網上，校園生活因此消失。梁東瑜說，有大學學院計劃與其合作，以Gööp作平台，加入數以千計新生，方便他們聯絡同一學院的前輩及發放資訊，彌補因為無法舉辦及參與迎新營而失去的人脈。他們又計劃於9月，針對不同的興趣開放平台，如咖啡愛好者、菲林相機玩家等，讓更多人透過平台分享知識及交友。

明報記者