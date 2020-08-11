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2020年8月11日星期二
港聞二
七旬私醫染疫 曾出診10院舍 赴大埔康和同日女院友病發 防護中心：未肯定關聯
院舍促為出院長者檢疫 東院研內科入院測
確診印傭同宿舍4人中招 3人曾外宿
陳肇始料500萬人自願驗病毒 何栢良質疑成效 促加快現有檢測即日出結果
PTU戴口罩受訓 教官不戴
增兩宗 廣華3病房累計5人染疫 將分析病毒基因尋傳染鏈
自撩喉4800樣本零陽性 醫生：採樣不當或影響
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訛稱賣2000盒口罩 失業男騙33人囚16月
公屋供應4年後少過居屋 與綠置居共5500伙 回歸後最低
西灣河開槍警覆核 申撤許智峯提控
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霸官地倘被追租 曾樹和被指要求棕地經營者自付
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【Emily】科大冠名教授典禮 網上舉行
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【明報專訊】（請看附圖）
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