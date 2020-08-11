霸官地倘被追租 曾樹和被指要求棕地經營者自付

【明報專訊】本報昨日報道地政總署以未有足夠證據為由，不向涉非法霸用元朗橫洲部分官地及經營停車場等的屏山鄉委會前主席曾樹和追收租金。有元朗區議員表示曾接獲橫洲棕地經營者求助，稱若地署追收霸地租金，曾樹和將要求經營者自行承擔；亦有經營者因政府收回並圍封官地，只能遷至其他地區棕地經營。
地政總署2016年證實，約3.8公頃橫洲官地被非法佔用，其後圍封了2.6公頃官地，餘下1.2公頃官地，署方按市值租金，以按季續租形式批出短約，當時署方在租約加入條款，以便追索租金至申請人開始佔用該官地的時間。但地政總署最終以證據不足為由，不向違規霸佔者追收租金。
元朗（盛欣）區議員區國權稱，曾接獲橫洲棕地經營者求助，稱政府以短租批出用地後，當時曾樹和要求他們自行承擔署方追索之前租金，有經營者表明難以承擔；亦有經營者於政府收回及圍封官地後，難在同區維持生計，只能遷至流浮山等其他棕地經營。區認為政府現行政策令棕地作業者看不見前景。
新界露天倉經營者協會主席鄧坤盛說，隨着政府展開橫洲第一期的收地程序，部分棕地亦被收回，涉及的棕地作業，包括車房、露天貨倉等經營者已搬至廈村、屏山、上水等區棕地。他說政府早前提出以多層大樓安置受發展影響的棕地經營者，但至今仍未有進展。