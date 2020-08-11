霸官地倘被追租 曾樹和被指要求棕地經營者自付

地政總署2016年證實，約3.8公頃橫洲官地被非法佔用，其後圍封了2.6公頃官地，餘下1.2公頃官地，署方按市值租金，以按季續租形式批出短約，當時署方在租約加入條款，以便追索租金至申請人開始佔用該官地的時間。但地政總署最終以證據不足為由，不向違規霸佔者追收租金。

元朗（盛欣）區議員區國權稱，曾接獲橫洲棕地經營者求助，稱政府以短租批出用地後，當時曾樹和要求他們自行承擔署方追索之前租金，有經營者表明難以承擔；亦有經營者於政府收回及圍封官地後，難在同區維持生計，只能遷至流浮山等其他棕地經營。區認為政府現行政策令棕地作業者看不見前景。

新界露天倉經營者協會主席鄧坤盛說，隨着政府展開橫洲第一期的收地程序，部分棕地亦被收回，涉及的棕地作業，包括車房、露天貨倉等經營者已搬至廈村、屏山、上水等區棕地。他說政府早前提出以多層大樓安置受發展影響的棕地經營者，但至今仍未有進展。