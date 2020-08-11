顧委：港台處理重大投訴應知會

指處長應適時向公眾交代

不認同梁家榮稱欲低調

陳稱會上提到梁家榮應適時面對公眾，但梁希望低調、「不想出風頭」，陳不同意梁的講法，稱很多投訴一直發生，港台應及早面對社會。他重提《左右紅藍綠》和《頭條新聞》被通訊局發出「嚴重警告」和「警告」，稱廣播處長責無旁貸，而港台處理投訴有很大改善空間，希望港台汲取教訓，不要怠慢。

對於此舉會否對前線員工構成壓力，陳稱不擔心，因港台新聞採訪專業，重申顧委會非介入投訴，不影響編輯自主。陳的任期本月底屆滿，被問到會否續任顧委會主席，陳笑言「還看政府委任」，又稱已在顧委會做了10年。

港台：顧委按約章提供意見

港台回應稱，根據香港電台約章，顧委會就港台的服務向處長提供意見，港台一如既往配合，讓其聽取有關港台節目編輯方針、節目標準及質素的投訴報告。