西灣河開槍警覆核 申撤許智峯提控

申請人為涉案開槍警員，報稱地址是軍器廠街警察總部；答辯人為許智峯、裁判官林子勤及律政司長。

指許品格不良仇警 裁判官越權

申請方在入稟狀稱，根據基本法63條，「香港特別行政區律政司主管刑事檢察工作，不受任何干涉」，私人檢控程序違反相關條例。申請方又稱許智峯品格不良，曾因「搶手機案」被定罪，又在反修例示威多次被捕，在不同場合的言論如「警暴」、「黑警」等亦帶仇警傾向，故認為他的私人檢控申請並非出於正當意圖。

針對裁判官林子勤的決定，申請方指稱他批出的檢控傳票涉及「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」罪，該罪可判終身監禁，但按《裁判官條例》，裁判官無權判處終身監禁，故認為林官的決定「越權」（ultra vires）。

申請方亦指稱，參考許智峯呈遞法庭的文件及證供，認為許智峯的申請根本缺乏表面證供，如沒有考慮案發時正有非法集結，申請人當時行為屬自衛等，亦不能證明申請人的行為如何不合法。

許智峯今年1月向法庭提出今次私人檢控，東區裁判法院裁判官林子勤經過一天內庭聆訊，6月頒下決定，就「意圖造成身體嚴重傷害而射擊」、「罔顧他人安全的情况下發射彈藥」及「處理槍械而其方式相當可能傷害或危及他人安全」共3罪批出傳票，涉事開槍警須於8月31日出庭答辯。

【案件編號：HCAL1634/20】

（反修例風暴）