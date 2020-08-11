公屋供應4年後少過居屋 與綠置居共5500伙 回歸後最低

根據運房局資料，2020/21至2024/25年度預測公營房屋供應為10.13萬伙，其中房委會「公屋/綠置居」及居屋分別6.71萬及2.81萬伙，由房協供應出租公屋及資助出售單位，分別3400及2800伙。

未來5年公營屋供應10萬伙

長策目標10年30萬伙

不過，若按政府《長遠房屋策略》目標，未來10年公營房屋供應為30.1萬個，包括21萬伙「公屋/綠置居」及9.1萬伙資助出售單位，即平均每年約建2.1萬伙「公屋/綠置居」。按房委會未來5年供應計算，平均每年僅約1.34萬伙「公屋/綠置居」，數字不達標。2024/25年度「公屋/綠置居」跌至5500伙，較2023/24年度2.15萬伙大減74%；該年度居屋供應料達7900伙，則創未來5年新高，該年度罕有地出現居屋較公屋供應多。

黃遠輝：供應突大減非常奇怪

房委會資助房屋小組主席黃遠輝說，長策曾稱未來10年已物色可建27.2萬個公營房屋單位土地，故對2024/25年度公屋供應突然大減感「非常奇怪」，亦意味「後5年」、即2025/26年度起需大幅「追落後」。他說本港土地供應持續落後，「許多項目都上不到馬」，憂追不上公營房屋需求。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉稱，2024/25年度「公屋/綠置居」僅5500個，佔長策目標26%，擔心未來公屋供應出現斷層，令公屋輪候時間延長，促政府加快粉嶺北、古洞北、橫洲等新發展區興建公營房屋單位。