自撩喉4800樣本零陽性 醫生：採樣不當或影響

限聚令口罩令晚市禁堂食延長一周

近日每日新增確診仍維持在數十宗，政府昨宣布延長二人限聚令、公眾地方口罩令和晚市禁堂食令等措施一星期，至本月18日。

民政總署日前開始在黃大仙、觀塘、屯門和油尖旺等高危大廈派咽拭子樣本派發套裝。署方昨回覆稱，至8月9日共派發15,400採樣套裝，收回約12,000個樣本，檢測公司已完成化驗約4800個，未有陽性個案。早前高危群組驗測陽性比例為0.04％。

梁子超：或社區感染未如想像嚴重

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，若自行採集咽拭子方式不妥當，會影響樣本敏感度，至於4800個樣本全陰性，他認為數字顯示社區感染並非想像般高。他說，現時最迫切是及早為有病徵者檢測，以免家庭群組及社區傳播，又稱7月患者由病發至確診約需時5至6天，但8月增至6至7天，是嚴重滯後。

此外，衛生署網站顯示，署方近日就「等候檢測結果中心」招標，中標者要為署方提供酒店設施，為期4個月。該署回覆稱，署方不時檢視抵港者檢疫安排並探討不同方案，現有安排如有調整會再公布。

（疫情第三波）