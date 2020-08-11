增兩宗 廣華3病房累計5人染疫 將分析病毒基因尋傳染鏈

五旬漢初步確診 為首患者密切接觸者

廣華醫院早前出現疫情的是監察病房及普通內科病房，涉及3名患者，當中已離世的81歲翁曾入住該兩個病房，與他同處內科病格8天的75歲男昨確診。另外，檢測3次才確診的70歲男子曾於8月6日入廣華普通外科病房，院方追蹤其8名密切接觸者，7名留院患者中，一名54歲男子初步確診，昨情况穩定。

東區醫院早前監察病房及老人科病房多人確診，醫管局總行政經理庾慧玲表示，東區醫院會在運作配合之下，為內科病人做病毒篩查。至於東區、廣華及明愛醫院多間病房先後有醫生病人確診，庾表示仍在分析基因排序。

呼吸系統科專科醫生梁子超稱，公院環境擠迫，加上社區仍有傳播，如長者入院持續發燒及腹瀉等，即使首次檢測呈陰性，亦不應鬆懈，宜安排入住空間寬敞病房或單人房，減少與其他病人接觸。

另外，一名62歲男病人因發燒及流感病徵，於8日到廣華急症室，至前日初步確診，此前他曾入住普通外科病房及監察病房。患者居住大廈早前有人確診，其太太為廣華員工，沒病徵但要檢疫。聯合醫院一名62歲男子於8日因頭暈入住觀察病房，翌日氣促及檢測陽性，同病格5人要檢疫。

明愛醫院31歲內科女護士前晚初步確診，病發後兩天仍上班，她過去14天沒接觸確診病人，5名曾一同食飯的同事要檢疫；與其同住的另一屯門醫院員工亦要檢疫。

（疫情第三波）