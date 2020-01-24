陳肇始料500萬人自願驗病毒 何栢良質疑成效 促加快現有檢測即日出結果

料找出1500隱性患者 醫局設施可收容

陳肇始昨在商台《在晴朗的一天》表示，預計有500萬人參加「普及社區檢測計劃」，以高危群組檢測的確診比例0.04%推算，計劃會驗出約1500名隱性患者。她說，醫管局已增加社區隔離及治療設施，相信可容納計劃驗出的確診者，但採樣方式未定。至於檢測流程，她說創新及科技局會幫忙設計登記系統。

3間內地檢測機構協助普及檢測，陳肇始接受有線新聞專訪時，被問政府沒說過有否招標及挑選準則，她回應稱機構符合香港檢測要求及法規，「不是我們不公開，而是很多細節未敲定」。中國檢驗有限公司早前被揭發本身做汽車檢測認證等，陳說，「他們擁有化驗所，在公司底下變了有化驗所」，衛生署及政府有了解過。她又說無計劃在亞博負壓病房、社區治療設施、臨時醫院等引入內地醫護治理病人。

何：非所有人會驗 或僅找到400患者

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台表示，認為全民檢測成效不大，政府估計有1500個隱形患者，但不是所有人會去檢測，或只能找到300至400個帶病毒者。他認為應加快現有檢測，因現時患者由發病到入院需時中位數6日，情况不理想，最好做到檢測即日出結果；又建議為入境者留多個樣本，例如同時留鼻咽、咽喉和深喉唾液樣本，因為上周有數名患者都是第一次檢測呈陰性，檢疫至第10日再驗才陽性，不知是否首個樣本取樣有問題。

京擬派隊助建臨時醫院

工程師促交代具體工作：難保合用

中央擬派支援隊來港支援興建臨時醫院。資深土木工程師倪學仁稱，中港兩地施工標準與規範很不同，擔憂內地支援隊不熟悉本港環境、建築條例及醫療工作流程等，關注設計能否配合醫療系統。他促請港府盡快交代支援隊具體工作，包括會否有內地建築工人參與、設計會採取香港抑或內地建築標準。他認為本港工程界有能力自行興建醫院，建築標準及監管質素較內地高。

民政署推孕婦檢測 昨178人取採樣套裝

民政總署及仁濟醫院董事局推出「2019冠狀病毒病孕婦檢測計劃」，其中一個咽拭子採樣套裝派發點為仁濟醫院方若愚長者鄰舍中心，昨早有6名孕婦或其家屬到場取套裝。中心內有兩名穿全身保護衣的工作人員向取套裝者講解交樣本方法。孕婦嚴太表示，為了「買個安心」而做檢測，但取咽喉樣本較難，「睇怕要家人幫忙」。民政總署回覆稱，昨日有178名孕婦領咽拭子採樣套裝。

明報記者

（疫情第三波）