確診印傭同宿舍4人中招 3人曾外宿

二人曾助搬屋借宿 另一人留宿朋友僱主家

染疫的39歲印傭（第3909宗）上月轉換僱主期間，曾住上環建安商業大廈10樓B室安盛僱傭公司的宿舍，8月初到新僱主家上班後確診。衛生署追蹤曾與其同住的其他外傭，發現多4宗確診，其中3人日前已送到檢疫中心，包括24歲外傭（第4116宗）、28歲外傭（第4118宗）和27歲外傭（第4128宗），其中24歲和27歲外傭早前曾做義工，到屯門為人搬屋，並在該處住了數日，衛生署正追蹤接觸者。

另一36歲外傭（第4083宗）於7月25日前，曾與最先確診的39歲印傭同住，由於至今已過14日，衛生署未有安排她入檢疫中心，但驗病毒同樣發現確診。該名外傭7月29日至31日曾到朋友的僱主位於坑口的寓所留宿，朋友僱主一家要檢疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，外傭住在宿舍的環境就如家居，所有同住者感染亦不出奇。

貨櫃碼頭群組增一人 或更衣室傳染

葵涌貨櫃碼頭多一名58歲男子（第4090宗）確診，截至昨日，葵涌碼頭已有8人確診。張竹君說，葵涌碼頭確診者不是全部在同一碼頭工作，或透過共用更衣室傳染。

另外，康文署一名在香港動植物公園工作的外判女保安員昨亦確診。康文署稱，該保安員最後於本月1日上班，早前身體不適求醫，前日獲通知確診。香港動植物公園本月6日有另一名女工確診。

有線實習記者染疫 曾與確診攝影師拍檔

至於有線新聞台再增確診，該台實習記者早前曾與早前確診的攝影師一同工作，被列為緊密接觸者，被送到竹篙灣檢疫中心，昨日確診。恒生大學學生會編輯委員會昨稱，該名實習記者為該校學生，曾報稱入檢疫中心前有做檢測，但其後稱因為家人阻止而沒做檢測。連同一名接送確診攝影師的外判司機，該台累計3人染疫。

此外，漁護署昨發現一隻居於灣仔的西伯利亞雪橇犬對新冠病毒測試呈陽性反應，其畜養人確診後，該狗於本月5日被送到漁護署接受檢疫。連同這宗，至今已有10隻寵物對新冠病毒呈陽性反應。

（疫情第三波）