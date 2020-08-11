院舍促為出院長者檢疫 東院研內科入院測

本港累計17間安老院及殘疾人院舍爆疫，97名院友確診，18人死亡。至少4名確診院友曾留醫公院，其中威院46歲腎科女病人出院後入住大埔康和護老中心，在其家人染疫後才驗出確診，該院隨後多一名院友染疫，全院40多名院友需撤離。

稱醫院拒絕 業界：明白困難 但冀避爆疫

安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，因有醫院爆疫，近日曾向醫院要求為安老院友出院前檢測，有醫護拒絕。他明白院方有困難，但冀避免院舍爆疫，「只想守好這一關，不想癱瘓醫療系統」。

醫生：院方正研究 視乎化驗所能否負荷

有公院內科醫生證實，有老人院曾要求公立醫院為出院長者檢測，但他們沒權要求公院檢測，且這要求不合理，因此一般會拒絕，而在內科的長者，大部分本身在院時已接受檢測。另有內科醫生稱，聽聞醫院正研究可否為出院長者檢測，但要視乎醫院化驗所能否負荷。另有消息稱暫未有具體安排，且不少長者在醫院因不同原因已接受檢測，已向政府反映情况。

香港安老服務協會執委李輝、康瑞護老樂園院長鄒錚均冀醫院安排院友出院前檢測，驗出陰性才出院。李輝說長者染疫死亡率高，冀醫院做好把關，倘院舍爆疫，亦對醫療系統負擔沉重。鄒錚表示，在社區及醫院爆疫下，已盡量避免讓院友到醫院，但部分無可避免需入院，院舍都「心驚膽戰」，憂一旦院友染疫，會造成院內爆發。

（疫情第三波）