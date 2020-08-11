院舍促為出院長者檢疫 東院研內科入院測

【明報專訊】接連有公立醫院病房爆疫，至少4名安老院友在確診前曾留院，部分院舍爆疫後需撤離。有醫生透露，近日有安老院要求為出院長者檢測，呈陰性才願將他們接回院舍。有私營院舍經營者承認曾要求為出院長者檢測，冀避免院舍爆疫，同時不想癱瘓醫療系統。至於會否安排出院長者檢測，醫管局回覆稱，公院有既定準則釐定康復進度及安排合適病人出院，會按準則與病人及照顧者商討出院安排。另外，醫管局總行政經理庾慧玲昨稱東區醫院正考慮在可行下為內科病人入院時檢測。
本港累計17間安老院及殘疾人院舍爆疫，97名院友確診，18人死亡。至少4名確診院友曾留醫公院，其中威院46歲腎科女病人出院後入住大埔康和護老中心，在其家人染疫後才驗出確診，該院隨後多一名院友染疫，全院40多名院友需撤離。
稱醫院拒絕 業界：明白困難 但冀避爆疫
安老及殘疾服務聯會主席李伯英表示，因有醫院爆疫，近日曾向醫院要求為安老院友出院前檢測，有醫護拒絕。他明白院方有困難，但冀避免院舍爆疫，「只想守好這一關，不想癱瘓醫療系統」。
醫生：院方正研究 視乎化驗所能否負荷
有公院內科醫生證實，有老人院曾要求公立醫院為出院長者檢測，但他們沒權要求公院檢測，且這要求不合理，因此一般會拒絕，而在內科的長者，大部分本身在院時已接受檢測。另有內科醫生稱，聽聞醫院正研究可否為出院長者檢測，但要視乎醫院化驗所能否負荷。另有消息稱暫未有具體安排，且不少長者在醫院因不同原因已接受檢測，已向政府反映情况。
香港安老服務協會執委李輝、康瑞護老樂園院長鄒錚均冀醫院安排院友出院前檢測，驗出陰性才出院。李輝說長者染疫死亡率高，冀醫院做好把關，倘院舍爆疫，亦對醫療系統負擔沉重。鄒錚表示，在社區及醫院爆疫下，已盡量避免讓院友到醫院，但部分無可避免需入院，院舍都「心驚膽戰」，憂一旦院友染疫，會造成院內爆發。